Συγκλονιστική υπόθεση εγκατάλειψης βρέφους αποκαλύφθηκε στην Ταϊλάνδη, όπου ένα νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε ζωντανό μέσα σε δεξαμενή τουαλέτας σε κτίριο γραφείων στην Μπανγκόκ.

Το βρέφος εντοπίστηκε στις 15 Νοεμβρίου, όταν καθαρίστρια που εργαζόταν στον τρίτο όροφο του κτιρίου άκουσε το κλάμα του. Ανοίγοντας το καπάκι της τουαλέτας, αντίκρισε σοκαρισμένη το μωρό μέσα στη δεξαμενή, η οποία ήταν μισογεμάτη με νερό.

Το νεογέννητο ήταν γυμνό, με τα χέρια του να έχουν ασπρίσει και ρυτιδωθεί από την παραμονή στο νερό. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο, στην περιοχή Λατ Κραμπάνγκ, γύρω στις 11 το πρωί, ύστερα από σχετική ειδοποίηση.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Sirindhorn για εξετάσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ζύγιζε περίπου τρία κιλά και ήταν καλά στην υγεία του.

Ο αστυνομικός διοικητής Κριτσάντα Σάικονγκ δήλωσε ότι «το βρέφος ήταν λιγότερο από μία ημέρα ζωής και δεν υπήρχε κανένα ίχνος της μητέρας». Όπως πρόσθεσε, οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν ποιος χρησιμοποίησε την τουαλέτα και εγκατέλειψε το παιδί.

Σύμφωνα με τον ταϊλανδικό Ποινικό Κώδικα, οι γονείς ενδέχεται να διωχθούν για εγκατάλειψη ανηλίκου, αδίκημα που τιμωρείται με έως τρία χρόνια φυλάκιση ή χρηματικό πρόστιμο έως 6.000 μπατ (περίπου 140 λίρες), ή και με τα δύο.

Παρόμοιο περιστατικό στη Βραζιλία

Λίγους μήνες νωρίτερα, ένα παρόμοιο περιστατικό είχε συγκλονίσει τη Βραζιλία, όταν εργάτες καθαριότητας διέσωσαν νεογέννητο που είχε πεταχτεί μέσα σε σακούλα σκουπιδιών στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο Σάμουελ Σάντος, μέλος του συνεργείου αποκομιδής, δήλωσε στο βραζιλιάνικο μέσο G1 ότι κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του, καθώς άδειαζε κάδους απορριμμάτων σε δρόμο που συνδέει τις συνοικίες Κουιντίνο και Κασκαντούρα, εντόπισε κάτι που αρχικά νόμιζε πως ήταν «κούκλα» τυλιγμένη σε κουβέρτα.

Όταν όμως την άγγιξε, το αντικείμενο κινήθηκε και ακούστηκε το κλάμα του μωρού. Ο συνάδελφός του, Άντερσον Νούνες, ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι συγκινήθηκαν βαθιά, συνειδητοποιώντας πως είχαν σώσει μια ανθρώπινη ζωή.

«Την ονομάσαμε Βιτόρια… Ελπίζουμε να βρεθεί η οικογένειά της», είπε ο Νούνες, προσθέτοντας ότι θα ήθελε να τους επισκεφθεί, όποια κι αν είναι η εξέλιξη της υπόθεσης.