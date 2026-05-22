Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στη Χαλκίδα αργά το βράδυ της Παρασκευής (22/5), με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ, στη διασταύρωση των οδών Αναπαύσεως και Κραταιμένους, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στη γειτονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, τα πνεύματα οξύνθηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Οι εμπλεκόμενοι ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένα άτομο. Κάτοικοι που άκουσαν τις φωνές και τον θόρυβο ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Εκεί, οι γιατροί ανέλαβαν αμέσως τη φροντίδα του, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάστασή του και να του προσφέρουν την απαραίτητη νοσηλεία.

Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις της Ασφάλειας έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν προσωρινά την περιοχή για να διεξαγάγουν την έρευνά τους. Οι αστυνομικοί πήραν καταθέσεις από κατοίκους και περαστικούς, προσπαθώντας να διαπιστώσουν πώς ξεκίνησε ο καυγάς και ποιοι συμμετείχαν.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία πραγματοποιεί αναζητήσεις στους γύρω δρόμους για τον εντοπισμό των υπολοίπων ατόμων που εμπλέκονται στο επεισόδιο και απομακρύνθηκαν πριν την άφιξη των περιπολικών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να ταυτοποιηθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.