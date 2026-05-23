Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή (22/5) πως το τέλος του πόλεμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Σάφερν της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ είπε αναφερόμενος στο Ιράν: «Τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα». Και συμπλήρωσε αμέσως μετά: «Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Θα τελειώσει σύντομα». Νωρίτερα ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι το Ιράν «πεθαίνει για να κάνει μια συμφωνία».

Νωρίτερα, σύμφωνα με το Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε συνάντηση με την ανώτερη ομάδα εθνικής ασφαλείας του σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο μέσο, ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, εκτός εάν υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις την τελευταία στιγμή.

Πρόοδος στις συνομιλίες για το Ιράν αλλά παραμένουν διαφωνίες

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης, που επικαλείται το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένα ζητήματα. Παρ’ όλα αυτά, καμία συμφωνία δεν πρόκειται να επιτευχθεί προτού επιλυθούν όλα τα αμφιλεγόμενα θέματα.

Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Asim Munir, έφτασε στην Τεχεράνη. Ο Munir, ο οποίος ασκεί ουσιαστικά τον έλεγχο της πακιστανικής κυβέρνησης, θεωρείται ο σημαντικότερος μεσολαβητής στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η χώρα του διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δύο πλευρές.

Παράλληλα, το Κατάρ έχει αποστείλει δική του διαπραγματευτική ομάδα στην Τεχεράνη, επιχειρώντας να συμβάλει σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Η Ντόχα είχε διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο της Γάζας, ωστόσο μέχρι πρόσφατα δεν είχε εμπλακεί στη σύγκρουση με το Ιράν, μετά την επίθεση που δέχθηκε από ιρανικούς πυραύλους ως αντίποινα στην αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία.

Όπως έχει αναφερθεί, η εμπλουτισμένη ουράνια δραστηριότητα του Ιράν και ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ παραμένουν βασικά αγκάθια. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, προειδοποίησε ότι η «μικρή πρόοδος» που έχει σημειωθεί δεν πρέπει να «υπερτιμηθεί».

Επαφές Ιράν – ΟΗΕ εν μέσω διπλωματικής κινητικότητας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Antonio Guterres. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού ΥΠΕΞ, ο Abbas Araghchi και ο Guterres αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και τις διπλωματικές διεργασίες.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, μετά και την αποστολή μεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ στην Τεχεράνη.