Στο επίκεντρο έντονης πολιτικής και θεσμικής αντιπαράθεσης βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πληθαίνουν οι επικρίσεις ότι, κατά τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, δημιουργεί ένα άνευ προηγουμένου μοντέλο όπου η πολιτική εξουσία συνδυάζεται ανοιχτά με την προσωπική οικονομική ενίσχυση.

Όπως επισημαίνει το Axios, ποτέ στα σχεδόν 250 χρόνια αμερικανικής ιστορίας δεν έχει υπάρξει εν ενεργεία πρόεδρος που να διατηρεί τόσο στενή σύνδεση με τις επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες της οικογένειάς του, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζει – σύμφωνα με τους επικριτές του – ένα ιδιότυπο προστατευτικό πλαίσιο απέναντι σε φορολογικούς ελέγχους.

Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη αίσθηση στην Ουάσιγκτον είναι ότι οι κινήσεις αυτές δεν γίνονται παρασκηνιακά, αλλά δημόσια και χωρίς προσπάθεια απόκρυψης. Αναλυτές στις ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ήδη τη δεύτερη θητεία Τραμπ ως μία από τις πιο ασυνήθιστες και αμφιλεγόμενες στη σύγχρονη αμερικανική πολιτική ιστορία.

Η «φορολογική ασπίδα»

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Τραμπ σχετικά με προηγούμενες διαρροές φορολογικών στοιχείων του. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, ειδικό παράρτημα της συμφωνίας προβλέπει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θα μπορεί στο μέλλον να ερευνήσει φορολογικές δηλώσεις του ίδιου, της οικογένειάς του και του Trump Organization που είχαν κατατεθεί πριν από τον Μάιο του 2026.

Το έγγραφο φέρει την υπογραφή του υπηρεσιακού υπουργού Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, ο οποίος υπήρξε στο παρελθόν προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, γεγονός που έχει πυροδοτήσει νέα κύματα αντιδράσεων από πολιτικούς αντιπάλους και οργανώσεις διαφάνειας.

Τα crypto, οι επενδύσεις και οι διεθνείς business

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια Τραμπ συνεχίζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε ακίνητα, επενδύσεις και κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τα έσοδα από επιχειρήσεις που σχετίζονται με την αγορά crypto φέρονται να ξεπέρασαν μέσα σε 16 μήνες τα συνολικά κέρδη που είχε αποφέρει η αυτοκρατορία ακινήτων του Τραμπ την περίοδο 2010-2017.

Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι αυτή τη φορά επέτρεψε στα παιδιά του να συνεχίσουν ενεργά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας, σε αντίθεση με την πρώτη του θητεία.

Παράλληλα, ο Trump Organization συνεχίζει τη διεθνή του επέκταση, με νέα projects δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, ενώ σύμφωνα με αναλύσεις οργανώσεων διαφάνειας, ο αριθμός των διεθνών projects με το brand Trump έχει αυξηθεί θεαματικά μετά την επιστροφή του στην εξουσία.

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται και η εμπλοκή της οικογένειας Τραμπ στον χώρο των stablecoins και των crypto επενδύσεων, ειδικά μετά την υπογραφή του νόμου GENIUS Act, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκός για τη συγκεκριμένη αγορά.

Οι κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων

Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν ότι δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο, όπου ένας εν ενεργεία πρόεδρος μπορεί να επηρεάζει πολιτικές αποφάσεις που αγγίζουν άμεσα τις επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες του ίδιου και της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, λογαριασμοί που συνδέονται με τον Τραμπ πραγματοποίησαν χιλιάδες χρηματιστηριακές συναλλαγές μόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με συμμετοχές σε κολοσσούς όπως οι Nvidia, Palantir, Lockheed Martin και Northrop Grumman.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απορρίπτει τις κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν συμμετέχει προσωπικά στις καθημερινές επενδυτικές αποφάσεις.

Η μεγάλη πολιτική συζήτηση στις ΗΠΑ

Το ζήτημα πλέον ξεπερνά το πρόσωπο του Τραμπ και ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα όρια ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τον προσωπικό πλουτισμό.

Μετά το Γουότεργκεϊτ, σχεδόν όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι επιχείρησαν να διαχωρίσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες από την άσκηση εξουσίας, μεταβιβάζοντας περιουσιακά στοιχεία σε blind trusts ή αποστασιοποιούμενοι από εταιρικά συμφέροντα.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με τους επικριτές του, φαίνεται να ακολουθεί την ακριβώς αντίθετη πορεία, δημιουργώντας ένα νέο πολιτικό μοντέλο που ίσως επηρεάσει βαθιά το μέλλον της αμερικανικής πολιτικής ζωής.