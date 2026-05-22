Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή της Τουρκίας απέρριψε σήμερα Παρασκευή (22/5) έφεση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), το οποίο αντιτίθεται στην απόφαση για την απομάκρυνση του ηγέτη του, η οποία έχει πυροδοτήσει πολιτική κρίση και έχει αναστατώσει τις αγορές.

Το CHP άσκησε έφεση στην εκλογική επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι ήταν το μοναδικό όργανο που επιβλέπει όλες τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των συνεδρίων του κόμματος και ότι η απόφαση του δικαστηρίου της Άγκυρας για την απομάκρυνση του ηγέτη του χθες Πέμπτη (21/5) ήταν αντισυνταγματική.

Ο επικεφαλής της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής, Σερντάρ Μουτά, δήλωσε στους δημοσιογράφους, ότι η επιτροπή απέρριψε την έφεση του CHP και δεν είχε καμία εξουσία να εφαρμόσει δικαστικές αποφάσεις.