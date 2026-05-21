Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο Τακτικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Από το συνέδριο αυτό είχε αναδειχθεί ο Οζγκιούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Στελέχη της αντιπολίτευσης και το ίδιο το CHP κάνουν λόγο για πλήγμα στη δημοκρατία και για πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αντιδράσεις Ιμάμογλου: «Δεν είναι πλήγμα μόνο στο CHP, αλλά στη δημοκρατία»

Ο υποψήφιος του CHP για την προεδρία της Τουρκίας και έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, σχολίασε την απόφαση περί απόλυτης ακυρότητας, καταγγέλλοντας πολιτική παρέμβαση μέσω της Δικαιοσύνης και κάνοντας λόγο για επίθεση κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος.

«Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε όλοι μαζί αγώνα απέναντι στα πολιτικά πραξικοπήματα που πραγματώνει η νοοτροπία Ερντογάν μέσω της Δικαιοσύνης. Η απόφαση είναι άκυρη και ανυπόστατη. Δεν πρόκειται μόνο για ένα πραξικόπημα κατά του CHP· είναι ένα πραξικόπημα κατά της Τουρκίας και της Δημοκρατίας. Είναι κατάργηση της συνταγματικής τάξης. Το ζήτημα είναι σοβαρό. Υπερβαίνει τα κόμματα. Είναι ώρα ο λαός να υπερασπιστεί την Τουρκία», δήλωσε.

Παρέμβαση Γιαβάς: «Στόχος η εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης»

Ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, τοποθετήθηκε επίσης για την απόφαση του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη στρέφεται κατά του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

«Στόχος είναι η εξουδετέρωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίδραση του CHP και κάλεσμα σε κινητοποιήσεις

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το CHP απέρριψε την απόφαση του δικαστηρίου, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη δικαστική παρέμβαση και καλώντας τα μέλη του κόμματος σε κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

«Δεν αναγνωρίζουμε, ούτε αποδεχόμαστε την παράνομη απόφαση της δικαστικής εξουσίας του Παλατιού. Δεν θα υπάρξει γυρισμός, ο αγώνας συνεχίζεται», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Επιπλέον, το κόμμα καλεί τα μέλη του «στα κεντρικά γραφεία, στα επαρχιακά και περιφερειακά παραρτήματά μας στους 81 νομούς να αντιταχθούν σε αυτήν την παρέμβαση στη δημοκρατία».

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, ο τέως πρόεδρος του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου αναμένεται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ, εν μέσω της πολιτικής κρίσης που έχει προκληθεί μετά τη δικαστική απόφαση. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ένταση στα κεντρικά γραφεία του CHP

Ένταση επικράτησε έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα, μετά τη δικαστική απόφαση για «mutlak butlan», με την οποία ακυρώνεται το συνέδριο του 2023 που είχε αναδείξει στην ηγεσία του κόμματος τον Οζγκιούρ Οζέλ.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, μετά την απόφαση άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία μέλη και υποστηρικτές του CHP, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα της κομματικής οργάνωσης της Άγκυρας. Στο σημείο μεταφέρθηκαν αστυνομικά κιγκλιδώματα, ενώ μπροστά από το κτήριο υπήρξε αυξημένη κινητικότητα και ισχυρή παρουσία δυνάμεων ασφαλείας.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς η απόφαση θεωρείται από μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης δικαστική παρέμβαση στο μεγαλύτερο κόμμα απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δημοσιεύματα τουρκικών μέσων έκαναν λόγο για συνθήματα, διαμαρτυρίες και στιγμές έντασης έξω από το κτήριο, ενώ καταγράφηκαν και αντιδράσεις οργής από υποστηρικτές του κόμματος.

Η εικόνα έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP θύμισε σε πολλούς τις σκηνές που είχαν προηγηθεί σε παλαιότερη κρίση στα γραφεία της οργάνωσης Κωνσταντινούπολης, όταν δικαστική απόφαση για την τοπική ηγεσία είχε οδηγήσει σε συγκρούσεις υποστηρικτών του κόμματος με την αστυνομία.