Η Κλαμπ Μπριζ είναι πρωταθλήτρια Βελγίου για τη σεζόν 2025/2026.
Η ομάδα του Χρήστου Τζόλη έμεινε ισόπαλη στο 2-2 απέναντι στη Μέχελεν, για την 9η αγωνιστική του Βέλγικου πρωταθλήματος. Σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ απομακρύνθηκε 4 βαθμούς και εξασφάλισε το πρωτάθλημα και μαθηματικά, με μία αγωνιστική να απομένει.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για ακόμη ένα παιχνίδι ο Χρήστος Τζόλης που άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό και μοίρασε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του.
Το 1-0 με τον Τζόλη:
Να σημειωθεί ότι ο Τρεσόλντι ήταν αυτός που μοίρασε την ασίστ στο τέρμα που σημείωσε ο Χρήστος Τζόλης.
Το 2-1 της Μπριζ με τον Τρεσόλντι:
