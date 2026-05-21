Καλά νέα για το πορτοφόλι των γονιών, αφού έρχεται μια μικρή αλλά πολύτιμη… βοήθεια για να βγει ο μήνας. Μέσα στον Ιούνιο, περίπου ένα εκατομμύριο οικογένειες θα δουν στους λογαριασμούς τους το έκτακτο επίδομα παιδιού που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Μιλάμε για 150 ευρώ «καθαρά» για κάθε παιδί, ένα ποσό που έρχεται να καλύψει έστω και λίγο τα καθημερινά έξοδα που έχουν γονατίσει τα νοικοκυριά.

Το καλύτερο της υπόθεσης; Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε καμία αίτηση, να μπείτε σε πλατφόρμες ή να μαζεύετε χαρτιά. Η πληρωμή θα γίνει εντελώς αυτόματα μέσα στον Ιούνιο. Το μόνο που πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε, για να μη ζήσετε κανένα θρίλερ της τελευταίας στιγμής, είναι να ρίξετε μια ματιά στο Taxisnet και να σιγουρευτείτε ότι ο IBAN που έχετε δηλωμένο είναι ο σωστός, ώστε να μπουν τα χρήματα εκεί που πρέπει χωρίς καθυστερήσεις.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα παιδιού

Τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών:

Για 1 παιδί: 150 ευρώ

Για 2 παιδιά: 300 ευρώ

Για 3 παιδιά: 450 ευρώ

Για 4 παιδιά: 600 ευρώ

Για 5 παιδιά: 750 ευρώ

Για 6 ή περισσότερα παιδιά: 900 ευρώ

Όσον αφορά τα εισοδηματικά όρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού, είναι διευρυμένα σύμφωνα με την ΕΡΤ, ώστε να καλυφθούν περισσότεροι δικαιούχοι.

Για άγαμους γονείς προβλέπονται τα εξής όρια εισοδήματος:

1 παιδί: έως 39.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 44.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 49.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 54.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 59.000 ευρώ

6 ή περισσότερα παιδιά: έως 64.000 ευρώ

Αντίστοιχα, για έγγαμους γονείς:

1 παιδί: έως 40.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 50.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 55.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 60.000 ευρώ

6+ παιδιά: έως 65.000 ευρώ

Το μέτρο στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών από τις πιέσεις του πληθωρισμού και εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο χρηματοδοτείται από το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα.