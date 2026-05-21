Από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Πέμπτης, ξεκινά να πλησιάζει τη χώρα ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, που αναμένεται να πλήξει τις περισσότερες περιοχές μέχρι και την Κυριακή.

Η Αθήνα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από αυτή τη μεταβολή του καιρού, καθώς υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για τοπικές βροχές στο κέντρο της πόλης σήμερα, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Meteo.

Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις δείχνουν συγκεκριμένα, ότι το διάστημα μεταξύ 15:00 και 18:00 είναι το πιο ευνοϊκό για την εκδήλωση φαινομένων.

Ο καιρός σήμερα από την ΕΜΥ

Μακεδονία – Θράκη: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν το βράδυ στη Θράκη. Οι άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Σχεδόν αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στη δυτική Πελοπόννησο πιθανές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3-5 και στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Σχεδόν αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες και πιθανότητα όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στην ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 και στα ανατολικά βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινές νεφώσεις στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Κυρίως αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανές τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις από το μεσημέρι και πιθανές τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Live η πορεία των φαινομένων

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Παρασκευή 22 Μαΐου 2026: Νεφώσεις στα βορειοανατολικά και το βόρειο Αιγαίο με τοπικές βροχές ή όμβρους, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανές βροχές ή καταιγίδες το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3-5 και στο βόρειο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 23 Μαΐου 2026: Άστατος καιρός στα ανατολικά με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι 3-5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά.

Κυριακή 24 Μαΐου 2026: Αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά με τοπικές βροχές, ενώ στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με πιθανές απογευματινές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 25 Μαΐου 2026: Τοπικές βροχές στα ανατολικά και την Κρήτη, με βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές απογευματινές μπόρες στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.