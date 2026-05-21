Στο φάιναλ φορ της Αθήνας, όπως σε κάθε άλλο φάιναλ φορ, υπάρχουν σταρ. Παίκτες που πρωταγωνιστούν στις ομάδες τους και περιμένουμε όλοι ότι θα πρωταγωνιστήσουν και στα παιχνίδια όπου θα κριθεί ο τίτλος της Ευρωλίγκας.

Υπάρχουν όμως και οι παίκτες, που δεν συγκεντρώνουν πάνω τους τα βλέμματα εξ αρχής, εξελίσσονται όμως σε παίκτες-κλειδιά κατά τη διάρκεια των αγώνων. Προσπαθήσαμε να βρούμε τέσσερις τέτοιους παίκτες, που έχουν τη δυνατότητα να κλέψουν την παράσταση το προσεχές τριήμερο.

Κόρι Τζόζεφ (Ολυμπιακός)

Ηρθε τελευταίος στον Ολυμπιακό τον Γενάρη, έμελλε όμως να είναι εκείνος που θα έλυνε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που υπήρχε από την αρχή της σεζόν στη θέση του πόιντ γκαρντ. Εκεί όπου ο Γουόκαπ κάνει μεν τη δουλειά, αλλά χρειάζεται και κάποιον δίπλα του για να μπορεί να παίρνει ανάσες χωρίς η ομάδα να χάνει τη λειτουργικότητά της.

Επειτα από ένα μικρό διάστημα προσαρμογής ο Τζόζεφ κέρδισε την εμπιστοσύνη του Μπαρτζώκα, ξεπέρασε τους Ντιλικίνα και Μόρις ως ο βασικός αναπληρωματικός του Γουόκαπ και επειδή είναι πραγματικά καλός παίκτης, με αξιόπιστο σουτ (33% στο τρίποντο) και οργανωτικές ικανότητες (2,3 ασίστ και 3 στα πλέι οφ), μπορεί να κάνει την έκπληξη στο φάιναλ φορ.

Η εμπειρία δεν του λείπει, αφού και στο ΝΒΑ επί 14 χρόνια είχε φτιάξει καλό όνομα, και είναι ικανός να βγει ως άσος από το μανίκι του προπονητή του.

Νικολό Μέλι (Φενέρμπαχτσε)

Φανταχτερός δεν είναι, ούτε σταρ. Η Φενέρμπαχτσε έχει άλλους παίκτες για να «σκοτώσει» τον αντίπαλο και να κάνουν… λεζάντα. Ομως χωρίς αυτόν είναι άλλη ομάδα. Απόδειξη ότι όταν τον έχασε λόγω τραυματισμού τον Φλεβάρη και τον Μάρτη, κατέρρευσε και από πρώτη που ήταν με διαφορά, κατέληξε τέταρτη.

Ο Μέλι είναι από τους ακρογωνιαίους λίθους της άμυνας της Φενέρμπαχτσε και η παρουσία του κάτω από τα καλάθια ειδικά στον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, που είναι πανίσχυρος σε αυτόν τον τομέα του παιχνιδιού, μπορεί να αποδειχθεί κομβική.

Είναι η κόλλα που συγκρατεί τα κομμάτια στην άμυνα κι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει μεγάλες ζημιές και στην επίθεση σουτάροντας με 43% στο τρίποντο, πηγαίνοντας και στο επιθετικό ριμπάουντ. Η εμπειρία δεν του λείπει στα 35 του χρόνια, θα παίξει άλλωστε για τέταρτη φορά σε φάιναλ φορ.

Σέρχιο ντε λα Ρέα (Βαλένθια)

Το νέο μεγάλο project του ισπανικού μπάσκετ, που πρόσφατα δήλωσε συμμετοχή στο ντραφτ του ΝΒΑ κι έχει τα προσόντα να κάνει μεγάλη καριέρα. Ψηλός γκαρντ με μπόι 1,98, γρήγορος, σουτάρει με 40% στο τρίποντο κι όπως είδαμε και στη σειρά με τον Παναθηναϊκό… δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εκανε το καλύτερο παιχνίδι του στο Game 2 μέσα στο ΟΑΚΑ σκοράροντας 18 πόντους με 4/7 τρίποντα.

Εχει την ικανότητα να καλύπτει άνετα το κενό των Μοντέρο και Μπαντιό, όταν αυτοί κάθονται στον πάγκο, κι αυτό είναι που μπορεί να τον αναδείξει σε πολύτιμο άσο στο μανίκι του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ουσμάν Γκαρούμπα (Ρεάλ)

Λίγες εβδομάδες πριν από το φάιναλ φορ η Ρεάλ είχε την ατυχία να χάσει με σοβαρούς τραυματισμούς τους δύο βασικούς σέντερ και «κολόνες» της, τον Εντι Ταβάρες και τον Αλεξ Λεν. Επομένως, είναι υποχρεωμένη να παίξει στην Αθήνα λίγο διαφορετικά και να αναζητήσει λύσεις από παίκτες όπως ο Ουσμάν Γκαρούμπα, που είναι άλλου τύπου σέντερ. Οχι τόσο ψηλός, αλλά δυνατός και πιο ευκίνητος.

Είχε εξαιρετικές προδιαγραφές στο ξεκίνημα της καριέρας του, δοκίμασε μάλιστα να παίξει και στο ΝΒΑ σε Ρόκετς και Ουόριορς χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Από κάποια στιγμή και μετά εμφάνισε στασιμότητα στην εξέλιξή του, στην Αθήνα ωστόσο έχει την ευκαιρία να αναγεννηθεί. Αλλωστε στα παιχνίδια των πλέι οφ με τη Χάποελ έδειξε να ανταποκρίνεται διπλασιάζοντας τον μέσο όρο πόντων και ριμπάουντ που είχε ως τότε.