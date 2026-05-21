Με στόχο την τόνωση της αγοράς αλλά και την ενίσχυση της καταναλωτικής κίνησης, οι θερινές εκπτώσεις κάνουν πρεμιέρα τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, φέρνοντας σημαντικές ευκαιρίες για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Τα εμπορικά καταστήματα προετοιμάζονται ήδη για την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου, ενώ προαιρετικά ανοιχτά θα είναι και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Παράλληλα, σε ισχύ τίθενται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις, με βασικότερη τη σαφή αναγραφή της αρχικής και της μειωμένης τιμής στα προϊόντα, την ώρα που οι καταναλωτές καλούνται να κρατούν πάντα τις αποδείξεις των αγορών τους, ώστε να είναι κατοχυρωμένοι σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή διαφοράς με το κατάστημα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα κάνουν επίσημη πρεμιέρα τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 31 Αυγούστου.

Για τη διευκόλυνση του αγοραστικού κοινού, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου.

Προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας

Από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, δίνοντας την ευκαιρία για τις πρώτες μεγάλες καλοκαιρινές αγορές.

Οι υποχρεώσεις των καταστημάτων

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια:

την αρχική τιμή του προϊόντος,

τη νέα μειωμένη τιμή,

και τη μονάδα μέτρησης όπου απαιτείται.

Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν κατά το τελευταίο διάστημα των 30 ημερών ή των 10 ημερών για προϊόντα που κυκλοφορούν για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Όταν οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των ειδών ενός καταστήματος, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα στις βιτρίνες και στις εμπορικές ανακοινώσεις.

Σε περιπτώσεις διαφορετικών ποσοστών ανά κατηγορία προϊόντων, πρέπει να εμφανίζεται το εύρος των εκπτώσεων, όπως «από 20% έως 50%».

Τα καταστήματα τύπου STOCK και OUTLET οφείλουν να εμφανίζουν καθαρά την παλιά διαγραμμένη τιμή και τη νέα μειωμένη τιμή.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την περίοδο των εκπτώσεων, ώστε να επωφεληθούν πραγματικά από τις προσφορές και να αποφύγουν παραπλανητικές πρακτικές.