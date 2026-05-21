Ο Ολυμπιακός παίρνει μέρος φέτος στο φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας για 14η φορά στην ιστορία του. Κι υπάρχει κάτι που προξενεί εντύπωση σε σχέση με τις προηγούμενες συμμετοχές του.

Από το 1994 και την πρώτη του παρουσία στο Τελ Αβίβ μέχρι και το 2017 στην Κωνσταντινούπολη αγωνίστηκε σε εννέα φάιναλ φορ και κέρδισε οκτώ ημιτελικούς, αποκτώντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον τίτλο σε ισάριθμους τελικούς. Ο μόνος ημιτελικός που έχασε ήταν αυτός του 1999 από τη μετέπειτα νικήτρια του τροπαίου Ζαλγκίρις.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ωστόσο, από το 2022 και μετά, παρότι συμμετείχε σε ισάριθμα φάιναλ φορ, στον τελικό έπαιξε μόνο μία φορά. Το 2023 στο Κάουνας, όπου έχασε από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιουλ στο τέλος. Τους άλλους τρεις ημιτελικούς τους έχασε.

Το 2022 στο Βελιγράδι ήταν άτυχος, γιατί ο Μίτσιτς ευστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή κι έστειλε την Εφές στον τελικό. Πρόπερσι και πέρυσι έχασε καθαρά από τη Ρεάλ στο Βερολίνο και από τη Μονακό στο Αμπου Ντάμπι αντίστοιχα.

Γιατί επήλθε αυτή η δραματική μεταστροφή στα ποσοστά επιτυχίας του Ολυμπιακού στους ημιτελικούς; Σίγουρα όχι επειδή ήταν λιγότερο ανταγωνιστικός ως ομάδα, ίσα ίσα που την τελευταία πενταετία έχει από τα πιο ακριβά, πλήρη και έμπειρα ρόστερ στην Ευρώπη. Τους λόγους τους ξέρουν και προφανώς τους έχουν αναλύσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του, που είναι στο τιμόνι της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια.

Δείχνει, όμως, αυτή η μεταστροφή πόσο δύσκολος είναι ο αυριανός ημιτελικός με τη Φενερμπαχτσέ. Οχι μόνο λόγω της αξίας του αντιπάλου, που είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη, όπως και η εμπειρία του. Αλλά και επειδή ο Ολυμπιακός, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε παλιότερα, μοιάζει πλέον να «κολλάει» σε αυτό το παιχνίδι.

Είτε φτάνει στο φάιναλ φορ ως πρώτος από την κανονική περίοδο είτε από χαμηλότερη θέση είτε έχει αγωνιστικά προβλήματα, όπως πέρυσι, είτε δεν έχει.

Υπό αυτή την έννοια, αν νικήσει αύριο τη Φενερμπαχτσέ, θα έχει κάνει πολύ παραπάνω από τη μισή δουλειά. Στην πραγματικότητα, η κούπα μετά δεν του ξεφεύγει με τίποτα…