Την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση νέας Εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει αποφασίσει το Μαξίμου, προχωρώντας εκτός απροόπτου σε αυτό που ήταν το επικρατέστερο σενάριο εδώ και καιρό: να γίνει επίκληση της εθνικής ασφάλειας και να ζητηθεί από την Ολομέλεια της Βουλής να ληφθεί η απόφαση με 151 ψήφους και όχι με 120 «ναι». Η απαίτηση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των βουλευτών προβλέπεται για θέματα για υποθέσεις εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, κάτι όμως που η κυβέρνηση δεν είχε επιλέξει το 2022, όταν είχε συγκροτηθεί Εξεταστική (με «παρών» εκ μέρους της ΝΔ) για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

«Όλα θα απαντηθούν επί πραγματικών δεδομένων. Δεν έχει να φοβάται η κυβέρνηση μια υπόθεση που ερευνάται από τη δικαιοσύνη. Ας μην βιαζόμαστε, είναι απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Λίγη υπομονή» είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σημείωσε ότι η αντιπολίτευση επιδιώκει να κινείται «μονοθεματικά» ενώ ως έμμεσο μήνυμα ενόψει της αυριανής διαδικασίας στη Βουλή ερμηνεύεται και μια αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σπάρτη. Απευθυνόμενος σε πολίτες, στο πλαίσιο περιοδείας του στη Λακωνία, πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η επικαιρότητα στα ΜΜΕ δεν συναντιέται με τις προτεραιότητες των πολιτών και όσα συζητούν στο τραπέζι του σπιτιού τους, τους απασχολεί η καθημερινότητα».

Και για άλλη μια φορά επιχείρισε να χρεώσει «τοξικότητα» στους πολιτικούς αντιπάλους του: «Έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες» υποστήριξε.

Η κυβερνητική έδρα ξέρει ότι θα προκληθούν σφοδρές αντιδράσεις και επιλέγει να κρατά κλειστά χαρτιά για πώς ακριβώς (με ποια επιχειρηματολογία δηλαδή) θα θέσει το θέμα ως «εθνικής ασφάλειας». Οι εισηγητές πάντως ετοιμάζονται σε αυτή την κατεύθυνση και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην αυριανή διαδικασία θα αναπτυξει τη θέση της πλειοψηφίας ο Μάκης Βορίδης.

Στο μεταξύ σήμερα το Μαξίμου επανήλθε και στις βολές κατά του ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή διαλόγου του Νίκου Ανδρουλακη με τον επικεφαλής της ΕΥΠ στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, υποστηρίζοντας ότι έγινε «σουρωτήρι» μια απόρρητη συνεδρίαση. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει «πανικό» στο Μαξίμου, λέγοντας ότι το «παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων σχεδιάστηκε και λειτούργησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου (…) Θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς θα λογοδοτήσουν».