«Η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ βαθιά και πάει πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθισης δημοσίου χρήματος», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, πρώην υπουργό και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εξέφρασε τον φόβο ότι «αυτή η ιστορία θα συμπαρασύρει μαζί με τα ξερά και τα χλωρά… ».

«Δυστυχώς συμπαρασύρεται όλο το πολιτικό σύστημα από άδικες συμπεριφορές που ξεκινάνε από τον νόμο της ζούγκλας και του όχλου. Πληρώνουμε τα επίχειρα όλοι μας σήμερα, διότι εμείς αντί να οδηγούμε τον λαό προς τη διαφάνεια αλλά και στην ορθή συμπεριφορά και την κατά συνείδηση ψήφο, ακολουθούμε το ρεύμα του όχλου και της μάζας, πολλές φορές και της άκρατης πολιτικολογίας, χωρίς λογική, χωρίς συναίσθημα, μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις», πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε, «ή θα καθίσουμε σοβαρά να μιλήσουμε για το πώς θα μπει φραγή στον διασυρμό του πολιτικού συστήματος από δικές μας επιλογές ή θα “καούμε” όλοι». Κάλεσε, δε, τον πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να βρουν όλοι μαζί έναν τρόπο «ώστε να επιχειρούμε να βρούμε την κάθαρση αλλά όχι να βρωμίζουμε όλους τους υπόλοιπους χωρίς λόγο… Αν δεν τον βρούμε, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία».

Ο κ. Βελόπουλος επανέλαβε ότι το κόμμα του αποκάλυψε «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζοντας πως «τώρα αντί σοβαρά να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα της αδιαφάνειας, πολιτικαντίζουμε για να πάρουμε έναν ψήφο παραπάνω όλοι μας». Επεσήμανε ότι «οι αγρότες δεν περιμένουν να βάλουμε κάποιους στη φυλακή» γιατί έτσι -όπως είπε- δεν λύνεται το πρόβλημα. Συμπλήρωσε πως τον Έλληνα τον ενδιαφέρει αν τα λεφτά που χάθηκαν και τα πρόστιμα που θα πληρώσει η Ελλάδα θα παρθούν πίσω από το κράτος. «Ναι να τιμωρηθούν οι κλέφτες. Εμείς θέλουμε τα λεφτά, να επιστρέψουν οι κλέφτες πίσω και οι κλέφτες είναι ελεύθεροι», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «στη διαχρονική πορεία (εν. ΟΠΕΚΕΠΕ) είναι 5 δισ. ευρώ το ποσό», χρήματα που -όπως ανέφερε- θα τα ψάξει η Ελληνική Λύση για «να τα επιστρέψει στον ελληνικό λαό».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «την ακέραια πολιτική ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου με βάση το επιτελικό κράτος. Εάν έγινε κάτι στραβά, που έγιναν πολλά, φταίει το Μέγαρο Μαξίμου. Είτε λόγω ανικανότητας δεν τιθάσευσε τους βουλευτές, υπουργούς να δώσουν λύση είτε δεν ήθελα για να γίνει “γαλάζια” η Κρήτη, λέει η πιάτσα έξω».

Τόνισε ότι το θέμα δεν είναι να τιμωρηθούν κάποιοι αλλά «να σταματήσει η λεηλασία του δημοσίου χρήματος», για να συμπληρώσει: «Η ιστορία από το 1974 με τις προανακριτικές έχει κοινό παρανομαστή. Ατιμωρησία για όλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Για το θεαθήναι γίνονται όλα αυτά. Γιατί η αντιπολίτευση θέλει να κάνει σπέκουλα πολιτική, γιατί η συμπολίτευση θέλει απλά να δημιουργήσει αναχώματα, υπάρχουν ψευτοσυγκρούσεις και έξω ο κόσμος πεινάει».

Στη συνέχεια, ο κ. Βελόπουλος μίλησε για τα ελληνοτουρκικά κατηγορώντας τη γειτονική χώρα ότι «επιχειρεί να μετατρέψει τη “γαλάζια πατρίδα” από πολιτικό δόγμα σε μια επίσημη κρατική θέση».

Όπως επεσήμανε, αν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός, θα έκανε τώρα «καταγγελία όλων των οικονομικών πόρων που παίρνει από την ΕΕ η Τουρκία. Εμπάργκο και αντίμετρα, τώρα». Παράλληλα, θα ζητούσε «απαγόρευση της αλιείας των Τούρκων στο Αιγαίο, τώρα. Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, τώρα, δώδεκα ναυτικά μίλια, τώρα».

Τέλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι επιχειρούν «να στήσουν εκλογές με υποδίκους αντιπάλους πολιτικούς αρχηγούς… Ξεκίνησε από εμένα, πήγε στην Κωνσταντοπούλου, τώρα πάει στον Ανδρουλάκη, αύριο θα πάει σε κάποιον άλλον. Όποιος αντιδρά ή ενοχλεί κάθεται στο σκαμνί», ενώ απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό υπογράμμισε: «Εμείς είμαστε η λύση του προβλήματος και κάποιοι άλλοι εδώ μέσα είναι το πρόβλημα». Όπως ανέφερε, ο κόσμος έχει χορτάσει «από θεωρία, λόγια, ελπίδα και παχιές κουβέντες… αλλά ο Έλληνας έχει ανάγκη από έργα, πράξεις, προγράμματα», τα οποία «έχει η Ελληνική Λύση».