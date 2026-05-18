«Δεν χρειάζεται καμμία σύσκεψη, καμμία σύγκληση του ΚΥΣΕΑ. Χρειάζεται μία απλή πράξη: Ανακήρυξη ΑΟΖ και 12 ναυτικά μίλια», υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σε σημερινή του δήλωση, με αφορμή τις τουρκικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο «η καθυστέρηση βολεύει την Τουρκία και η κυβέρνηση νομίζει ότι θα την σώσουν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι κάνουν αμυντικές συμφωνίες με την εχθρό της Ελλάδος, την Τουρκία».