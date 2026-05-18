Μέσα στο δικηγορικό γραφείο της συνεργάτιδας της Μαρίας Γρατσία ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής η συλλογή υπογραφών για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συζητούνται έντονα για συμμετοχή στο νέο εγχείρημα βρίσκεται και ο ανταποκριτής στη Ρωσία, Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φημολογείται πως θα αναλάβει ρόλο εκπροσώπου του κόμματος.

«Δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης. Αυτό κάνουμε. Ίσως είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα εδώ και δεκαετίες», ανέφερε χαρακτηριστικά o ίδιος.

Αίσθηση προκάλεσε και το γεγονός ότι το βίντεο της live μετάδοσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκε από τον επιχειρηματία και πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Στράτο Σιουρδάκη. Το γεγονός σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για «ρωσικό κόμμα» στην Ελλάδα.

«Καλά λέω παιδιά, αυτοί δεν κρύβονται καθόλου. Δηλαδή το πρώτο live για την ίδρυση νέου κόμματος η επίσημη γλώσσα στο λογαριασμό είναι στα ρωσικά. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, όποιο σημαινόμενο για το ποιο κόμμα υποστηρίζει ο Πούτιν στην Ελλάδα έχει ήδη δοθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού αναμένεται να γίνει την Πέμπτη 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Βήματος», ο στόχος που έχει τεθεί είναι ιδιαίτερα υψηλός, καθώς τα στελέχη του νέου πολιτικού φορέα επιδιώκουν να συγκεντρώσουν περισσότερες από 70.000 υπογραφές έως τα τέλη Ιουνίου.