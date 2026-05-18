Η ιστορική σημειολογία της τοποθεσίας όπου διεξήχθη το Europe Gulf Forum, με διοργανωτή τον πρόεδρο του Ομίλου Antenna Θοδωρή Κυριακού, σε συνεργασία με το Atlantic Council, σχολιάστηκε προχθές και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν από τους βασικούς ομιλητές στην κλειστή συνάντηση ηγετών στο Costa Navarino. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Θοδωρή Κυριακού για την επιλογή της τοποθεσίας, όπου το 1827 είχε διεξαχθεί η κρίσιμη ναυμαχία από τις τότε συμμαχικές δυνάμεις Βρετανίας, Γαλλίας, και Ρωσίας απέναντι στον οθωμανικό και αιγυπτιακό στόλο, η οποία άνοιξε και τον δρόμο για την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Η μεγάλη λίστα των προσκεκλημένων

Βασικός στόχος της συνάντησης, όπως τόνισε και ο Θοδωρής Κυριακού, είναι να δημιουργηθεί μια μόνιμη πλατφόρμα που θα φέρνει σταθερά πιο κοντά την Ευρώπη και τον Κόλπο. Και σε αυτή την πρόσκληση ανταποκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, ο πρωθυπουργός του Κουβέιτ σεΐχης Αχμάντ Αμπντουλάχ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, βάζοντας τη δική τους σφραγίδα στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα γεωπολιτικό και επενδυτικό σταυροδρόμι. Από την ελληνική πλευρά, τον Πρωθυπουργό πλαισίωναν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ως επικεφαλής και του Eurogroup, και ο επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στο περιθώριο του Europe Gulf Forum στο μεσσηνιακό θέρετρο, o Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τον Αλεξάντερ Στουμπ και τον Ντέιβιντ Λάμι, ενώ τα δικά τους τετ α τετ είχαν προγραμματίσει και οι άλλοι ηγέτες, εστιάζοντας κυρίως στη διαχείριση των επιπτώσεων από την εν εξελίξει κρίση στη Μέση Ανατολή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτηρίζοντας «αδικαιολόγητες» τις επιθέσεις του Ιράν στις άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου, αποδέχθηκε πρόσκληση να επισκεφθεί σύντομα το Κουβέιτ.

Γέφυρα της Ευρώπης με τις χώρες του Κόλπου

Στο δείπνο που οργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός προέταξε τις προτεραιότητες που αναδύονται από τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο αναγκαίο πρόταγμα στο πλαίσιο του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος ασφαλείας που τείνει να επικρατήσει αφορά την εγκαθίδρυση μιας πολύ πιο εποικοδομητικής και παραγωγικής σχέσης που οφείλει να χτίσει η Ευρώπη με τις χώρες του Κόλπου.

Επιδίωξη της χώρας μας, πρόσθεσε, είναι να λειτουργεί ως μια φυσική γέφυρα μεταξύ των δύο μερών, αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες σε καίρια πεδία, όπως αυτά της ενέργειας, της άμυνας, της αμυντικής τεχνολογίας, των επενδύσεων και των νέων εμπορικών διαδρομών, με τον ίδιο να αναδεικνύει την περίπτωση του ινδικού διαδρόμου (IMEC), καθώς οι χώρες του Κόλπου βρίσκονται ακριβώς στο μέσον μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης. «Πάντα επιδιώκουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις από τον Κόλπο στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει επίσης να είμαστε πιο τολμηροί όσον αφορά την επένδυση σε αυτό το μέρος του κόσμου, καθώς διανύει περίοδο βαθύτατου μετασχηματισμού», σημείωσε, μιλώντας για τις ανεξερεύνητες πτυχές της οικονομικής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε τη σημαντική ναυτική αποστολή ASPIDES για να υπογραμμίσει πως επί του παρόντος συμμετέχουν Ελλάδα και Ιταλία και πως θα πρέπει να πεισθούν και άλλοι ευρωπαίοι εταίροι να ανταποκριθούν, «αν θέλουν να αντιμετωπίσουν πιο σοβαρά αυτή τη σχέση με τις χώρες του Κόλπου».