Κονδύλι ύψους 10 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της πολιτικής άμυνας, παράλληλα με την γενικότερη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, σχεδιάζει να εγκρίνει η γερμανική κυβέρνηση, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο προϋπολογισμός, που στοχεύει στη βελτίωση της ετοιμότητας της χώρας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης – συμπεριλαμβανομένων πιθανών επιθέσεων – είχε προβλεφθεί από πέρυσι. Ωστόσο, τα μέλη της κυβέρνησης αναμένεται να ψηφίσουν την Τετάρτη επί συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία θα συμπληρώσουν την ήδη αυξημένη στρατιωτική χρηματοδότηση ως απάντηση στις επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας από το 2022.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν αναβάθμιση της ιατρικής υποδομής για την αντιμετώπιση μαζικών τραυματισμών, προμήθεια περίπου 1.000 ειδικών οχημάτων και 110.000 φορητών κρεβατιών, καθώς και επενδύσεις σε καταφύγια και δίκτυα μαζικής ειδοποίησης.

Τα κονδύλια, τα οποία έχουν δεσμευθεί έως το 2029, υπάγονται σε κανόνα που εγκρίθηκε πέρυσι και εξαιρεί τις στρατιωτικές δαπάνες από τους αυστηρούς περιορισμούς του γερμανικού κράτους ως προς τον δανεισμό.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για αμυντικές ικανότητες και να επενδύουμε σε αυτές χωρίς να στηρίζουμε ανάλογα και την πολιτική άμυνα», ανέφερε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε (Bild) ότι τα 10 δισ. ευρώ έχουν ήδη δεσμευθεί για την πολιτική άμυνα.

Αντιμετώπιση νέων απειλών

Η Γερμανία ανταποκρίνεται επίσης σε απειλές που σχετίζονται με εξτρεμιστική δράση και με τον λεγόμενο υβριδικό πόλεμο, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει επιθέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο ή εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022, η γερμανική κυβέρνηση προχώρησε στην αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος καταφυγίων. Η χώρα διαθέτει 579 καταφύγια για περίπου 480.000 άτομα, πολλά από τα οποία παραμένουν ανενεργά από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.