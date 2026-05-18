Με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα κινούνταν τα ξημερώματα της Δευτέρας (18/5) στη Θεσσαλονίκη ένας 30χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον Περιφερειακό, όπου το όριο ταχύτητας είναι μόλις 80 χλμ/ώρα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, δικυκλιστές της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης εντόπισαν το όχημα να κινείται με ταχύτητα 209 χλμ/ώρα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίησή τους. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο στον ύψος του Ευόσμου.

Ο 30χρονος οδηγός συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στο Τμήμα. Οι αρχές σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεμψαν να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Επιπλέον, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αφαιρέθηκε το δίπλωμά του για έναν χρόνο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.