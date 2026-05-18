Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τεσσάρων κατηγορουμένων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της ένοπλης απόπειρας ληστείας σε σπίτι στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς κατά τη διάρκεια της εισβολής στην κατοικία σημειώθηκαν πυροβολισμοί, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές οι δράστες χρησιμοποίησαν όπλα και άσκησαν βία σε βάρος των θυμάτων.

Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, πρόκειται για:

QOSJA Romeo του Hysen και της Manousaki ή Manushaqe, γεννηθείς στις 18 Οκτωβρίου 1984 στην Αλβανία.

TOCI Lefter του Simon και της Fatbardha ή Varvara, γεννηθείς στις 10 Ιανουαρίου 1984 ή 8 Μαρτίου 1976 στην Αλβανία.

TOSKA ή TOJKA ή LUMARAKU Mariol ή Arsen ή Marjol ή Marsel ή Marjel, του Vasil ή Nasmi ή Nazmi ή Barjam ή Marjzam ή Barian και της Nezmir ή Shpresa ή Nexhmie ή Nazmia, με διαφορετικά δηλωμένα στοιχεία γέννησης μεταξύ 1988 και 1998, στην Αλβανία.

ΣΕΧΙ Φατμπαρδα του Νταούτ και της Λουμτουριε, γεννηθείσα στις 5 Οκτωβρίου 1991 στην Αλβανία.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σε βάρος των τεσσάρων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας κατά συρροή από δράστες που έφεραν όπλα, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, παράνομη οπλοφορία πολεμικού τυφεκίου κατ’ εξακολούθηση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι δύο από τους κατηγορούμενους ήταν δραπέτες από σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ ένας ακόμη βρισκόταν σε εξαήμερη τακτική άδεια από φυλακή όπου κρατούνταν.

Πώς έγινε η απόπειρα ληστείας στο Θέρμο

Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Απριλίου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις άνδρες εισέβαλαν σε σπίτι ζευγαριού από ανασφάλιστη πόρτα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Με την απειλή όπλου και τη χρήση βίας προσπάθησαν να ληστέψουν το ζευγάρι, ασκώντας ιδιαίτερη πίεση στον άνδρα της οικογένειας.

Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από τον γιο του ζευγαριού και επιχείρησαν να διαφύγουν. Κατά τη φυγή τους, ένας από τους δράστες πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και οι συλλήψεις

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κατηγορουμένων οργανώθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Οι αστυνομικοί εντόπισαν όχημα στον κόμβο Συκιάς, στο οποίο επέβαινε η γυναίκα κατηγορούμενη, ενώ οι δύο άνδρες συνεργοί της είχαν κρυφτεί στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου.

Παράλληλα, ο τέταρτος κατηγορούμενος εντοπίστηκε σε μισθωμένη κατοικία. Στη θέα των αστυνομικών προσπάθησε να διαφύγει, όμως συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα σε κοντινή απόσταση.