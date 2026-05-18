Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη υπόθεση που ερευνά η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, γύρω από φερόμενη εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρησμούς, φθορές περιουσιών, αλλά και υποθέσεις ζωοκλοπής.

Σήμερα Δευτέρα (18/5) οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών οι συλληφθέντες, με τους τρεις που κατηγορούνται για ζωοκλοπή, δύο γυναίκες, σύζυγοι βασικών κατηγορουμένων και ένας άνδρας, να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για την υπόθεσή τους. Αντιθέτως, οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση, τα δύο αδέρφια και ο θείος τους, ο οποίος συνελήφθη μέσα σε νοσοκομείο στην Αθήνα και θα γίνει μεταγωγή του στην Κρήτη, πήραν προθεσμία να απολογηθούν στην ανακρίτρια Ρεθύμνου την Παρασκευή (22/5).

Υπενθυμίζεται, ότι η αστυνομική επιχείρηση για την υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, ξεκίνησε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 18 Μαΐου και επικεντρώνεται κυρίως σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας επιδοτήσεις που υπολογίζεται ότι φτάνουν περίπου τις 580.000 ευρώ.

Σοκάρουν οι καταθέσεις θυμάτων

Ένα από τα θύματα τους, από το Αμέρι, είπε μιλώντας στο cretalive.gr ότι «αυτοί δεν έχουν ούτε όσιο, ούτε ιερό…Τώρα, όμως, έπεσαν οι μάσκες». Όπως καταγγέλλει, εδώ και μία πενταετία αναγκάστηκε, υπό καθεστώς φόβου, να εγκαταλείψει την πατρογονική του περιουσία. Είναι ένας από τους ανθρώπους που είχε ζητήσει απεγνωσμένα βοήθεια και πριν από περίπου δύο χρόνια, με αφορμή τον ξεσηκωμό τοπικών κοινωνιών σε άλλες περιοχές της Κρήτης, με αιχμή του δόρατος την ανεξέλεγκτη βόσκηση και τις τεράστιες ζημιές που προκαλούσαν τα ανεπιτήρητα ζώα.

«Δεν φθάνει που δεκάδες άνθρωποι βλέπουν τις περιουσίες των παππούδων τους να ρημάζουν από την “επέλαση” εκατοντάδων ζώων, δεν φθάνει που πολλοί απ’ αυτούς χάνουν κάθε εισόδημα βιοπορισμού, είναι αναγκασμένοι να ανέχονται απειλές, τραμπουκισμούς, δολιοφθορές, ξυλοδαρμούς» είχε καταγγείλει ο ίδιος και άλλα θύματα της οικογένειας από τα Βορίζια πριν από 2 χρόνια. Τα θύματα κατήγγελαν, ότι «κάποιοι βοσκοί συμπεριφέρονται σαν γκάνγκστερ, με πρακτικές μαφίας».

«Δεν σεβάστηκαν ούτε την συντεκνιά»

Ο ίδιος άνθρωπος μιλώντας σήμερα στο cretalive.gr, λέει: «Εμείς ξέρουμε τι έχουμε βιώσει τόσα χρόνια… Κάθε μήνυση που κάναμε για αγροζημιές, συνοδεύονταν από αντίποινα. Ποιος να τολμήσει να διαμαρτυρηθεί… Πέντε χρόνια είχα να πατήσω το πόδι μου στο σπίτι μου και στην περιουσία μου. Και δεν φθάνει που μας εκδίωξαν, αλλά καλλιεργούσαν τις ξένες περιουσίες, σαν να ήταν δικές τους. Και όλα αυτά χωρίς να έχουν καμία σχέση με την περιοχή. Δεν σεβάστηκαν ούτε την συντεκνιά που έχουμε καμωμένη. Στην εποχή μας δεν υπάρχει ούτε λόγος, ούτε μπέσα, ούτε όρκος».