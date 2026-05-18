Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη της Ταρσού της επαρχίας της Μερσίνας στην Τουρκία, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ νεκροί έπεσαν ο ιδιοκτήτης και ένας υπάλληλος του καταστήματος, όπως επίσης και άλλοι δύο άνδρες καθώς ο δράστης τρεπόταν σε φυγή.

Σύμφωνα με τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο φερόμενος δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει.

🔴Pompalı Tüfekli Dehşet: 4 Kişi Hayatını Kaybetti Mersin’in Tarsus ilçesinde restorana düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 17 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.#Mersin #Tarsus pic.twitter.com/x2VlTt7f0e — Tekel Medya (@tekelmedya) May 18, 2026

Tarsus’ta korkunç olay: Arkadaşının yanında hayatına son verdi Tarsus’ta bir kişi iddialara göre arkadaşlarının bulunduğu dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle kafasına ateş etti. Şahıs hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. pic.twitter.com/Ebg8dt2CkJ — Mersin Objektif (@mersinobjektif) May 18, 2026

Το περιστατικό ξεκίνησε σε συνοικία της Ταρσού, όπου ο ύποπτος, του οποίου τα αρχικά του ονόματός του σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα είναι Μ.Ö., άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο σε ένα εστιατόριο. Από την επίθεση σκοτώθηκαν ο ιδιοκτήτης και ένας εργαζόμενος, ενώ ο δράστης διέφυγε με όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοπλος συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικές συνοικίες, συνεχίζοντας τις επιθέσεις του σε δάφορες περιοχές της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλα δύο άτομα.

Από τους πυροβολισμούς κατά μήκος της διαδρομής του δράστη τραυματίστηκαν επίσης οκτώ άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο τοπικό κρατικό νοσοκομείο.

Οι αρχές δεν αποκλείουν αύξηση του αριθμού των τραυματιών.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις χωροφυλακής και ασθενοφόρα, ενώ έχει δημιουργηθεί εκτεταμένος κλοιός ασφαλείας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου, με τη συνδρομή και ελικοπτέρου.