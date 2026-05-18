Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη της Ταρσού της επαρχίας της Μερσίνας στην Τουρκία, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ νεκροί έπεσαν ο ιδιοκτήτης και ένας υπάλληλος του καταστήματος, όπως επίσης και άλλοι δύο άνδρες καθώς ο δράστης τρεπόταν σε φυγή.

Σύμφωνα με τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο φερόμενος δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει.

Το περιστατικό ξεκίνησε σε συνοικία της Ταρσού, όπου ο ύποπτος, του οποίου τα αρχικά του ονόματός του σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα είναι Μ.Ö., άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο σε ένα εστιατόριο. Από την επίθεση σκοτώθηκαν ο ιδιοκτήτης και ένας εργαζόμενος, ενώ ο δράστης διέφυγε με όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοπλος συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικές συνοικίες, συνεχίζοντας τις επιθέσεις του σε δάφορες περιοχές της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλα δύο άτομα.

Από τους πυροβολισμούς κατά μήκος της διαδρομής του δράστη τραυματίστηκαν επίσης οκτώ άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο τοπικό κρατικό νοσοκομείο.

Οι αρχές δεν αποκλείουν αύξηση του αριθμού των τραυματιών.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις χωροφυλακής και ασθενοφόρα, ενώ έχει δημιουργηθεί εκτεταμένος κλοιός ασφαλείας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου, με τη συνδρομή και ελικοπτέρου.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα