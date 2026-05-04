Μαζική ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε κάμπινγκ στο Έντμοντ της Οκλαχόμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ατόμων, σύμφωνα με την αμερικανική Mirror.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έντμοντ, Έμιλι Γουόρντ, δήλωσε ότι οι αρχές έλαβαν πολλαπλές αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στη λίμνη Αρκάντια γύρω στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας (21:00 τοπική). Όπως ανέφερε, εκτός από τα 10 άτομα που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα που διακομίστηκαν με δικά τους μέσα.

«Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών αναμένεται να αλλάξει, καθώς ενδέχεται και άλλα άτομα μεταφέρθηκαν με δικά τους μέσα σε νοσοκομεία της περιοχής», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας του Έντμοντ. Οι τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν βρίσκονται όλοι στην ίδια κατάσταση.

🇺🇸 🚨 🏕️ TIROTEO EN CAMPAMENTO DE LAKE ARCADIA OKLAHOMA MÚLTIPLES HERIDOS EN ESCENA CAÓTICA TRAS DISPAROS NOCTURNOS ⚠️¡SIGUE @ULTIMAHORAENX PARA MÁS! Un tiroteo reportado sacudió esta noche el campamento Lake Arcadia en Edmond Oklahoma durante una reunión dominical en… pic.twitter.com/2ktzZEZGJm — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 4, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει πληροφορίες για συλλήψεις, ενώ η κατάσταση των θυμάτων παραμένει άγνωστη. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ισχυρή αστυνομική παρουσία στον χώρο του κάμπινγκ.

Ένας χρήστης του X που βρισκόταν κοντά στο σημείο κατέγραψε την παρουσία αστυνομικών και ασθενοφόρων, αναφέροντας ότι μέτρησε επτά ασθενοφόρα, δεκατέσσερα περιπολικά και τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Η λίμνη Αρκάντια βρίσκεται στον ποταμό Ντιπ Φορκ, περίπου πέντε μίλια ανατολικά του Έντμοντ, στην Οκλαχόμα.