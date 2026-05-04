Πανικός στο Ίλιον προκλήθηκε το πρωί, όταν αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια δρομολογίου στη Δυτική Αττική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του οχήματος, στο σημείο όπου βρίσκεται ο κινητήρας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να σταματήσει άμεσα στη λεωφόρο Φυλής.

Ο ίδιος και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο προτού το λεωφορείο καταστραφεί ολοσχερώς.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διερευνά τα αίτια του περιστατικού. Παράλληλα, θα εξεταστούν τα δελτία ελέγχου και συντήρησης του οχήματος, ώστε να διαπιστωθεί αν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες στον προβλεπόμενο χρόνο.

Το καμένο λεωφορείο αναμένεται να μεταφερθεί με γερανό βαρέος τύπου στο αμαξοστάσιο, όπου θα ερευνηθεί από ειδικούς πραγματογνώμονες.

