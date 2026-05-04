Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (1/5), μια 36χρονη στο Πόρτο Ράφτη κατήγγειλε ότι υπέστη ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις αρχές, κάλεσε την αστυνομία δηλώνοντας πως ο σύζυγός της την είχε χτυπήσει επανειλημμένα στο κεφάλι.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της, όπου η ίδια εξήγησε ότι η επίθεση έγινε για ασήμαντη αφορμή, επισημαίνοντας πως είχε εμφανές καρούμπαλο στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού της.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μετά το περιστατικό ο σύζυγός της αποχώρησε από την οικία, ενώ η ίδια δεν μπορούσε να μεταβεί άμεσα στο αστυνομικό τμήμα λόγω της φροντίδας του βρέφους της.

Την επόμενη ημέρα, η γυναίκα πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαρκοπούλου και υπέβαλε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία.

Όπως κατέθεσε, δέχτηκε δύο χτυπήματα στο κεφάλι και ένα στον αυχένα, με αποτέλεσμα να εμφανίσει οίδημα στο κεφάλι και εκδορά στο αριστερό αυτί.