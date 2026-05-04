Δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου θα δοθεί η «γραμμή» απέναντι στα δυο αιτήματα από ΠΑΣΟΚ και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. «Κάπου γίνεται κατάχρηση…» λένε στη ΝΔ.

Και νέο αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή κατατέθηκε στη Βουλή. Ύστερα από το αίτημα του ΠΑΣΟΚ (την προηγούμενη εβδομάδα), τη δική τους πρόταση υπέβαλαν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Το Μέγαρο Μαξίμου ανοίγει άμεσα τα χαρτιά του για τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στις πιεστικές κινήσεις της αντιπολίτευση για το σκάνδαλο, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό κόστος στη ΝΔ – και εσωκομματικές αναταράξεις.

Η κεντρική γραμμή αναμένεται δοθεί το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Ήδη από τα προηγούμενα 24ωρα – από τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών και από τις πρώτες αντιδράσεις των δύο εμπλεκόμενων – φαινόταν ότι κλειδώνει το γαλάζιο «όχι» σε συγκρότηση προανακριτικής.

Ενδεικτική η σημερινή αποστροφή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου (Aloha 9.89) ότι «κάπου έχει γίνει κατάχρηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών» (εξεταστικής και προανακριτικής) από την αντιπολίτευση. Κυβερνητικά στελέχη δεν βλέπουν στοιχεία στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, «ικανά να δρομολογήσουν τέτοια εξέλιξη», ενώ στην κυβερνητική επιχειρηματολογία για την απόρριψη των αιτημάτων της αντιπολίτευσης είναι ότι οι εισαγγελείς στέλνουν αμελλητί (χωρίς αξιολόγηση) τη δικογραφία στη Βουλή από τη στιγμή που πέφτουν σε όνομα υπουργού.

Η στάση της κυβέρνησης είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις και νέα πυρά – περί προσπάθειας συγκάλυψης- από τους πολιτικούς αντίπαλους της. «Θα απορρίψετε την πρόταση σύστασης προανακριτικής; (…) Τι απέγινε η άποψη σας περί φυσικού δικαστή;» ρωτούσε από χθες ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως γράφουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», στο Μαξίμου πληθαίνουν οι εισηγήσεις να μην εγκλωβιστεί η κυβέρνηση σε αμυντική στάση, ενώ στην κυβέρνηση δεν θέλουν ούτε ανατροφοδότηση κατηγοριών περί συγκάλυψης, ούτε όμως εσωκομματικές εντάσεις σε μια υπόθεση που θα έχει μέλλον αλλά και για την οποία κάποιοι βουλευτές ψήφισαν προσφάτως με βαριά καρδιά τις άρσεις ασυλίας 13 συναδέλφων τους. Κυρίαρχο σενάριο είναι η κοινή αντιμετώπιση Λιβανού και Αραμπατζή και κυρίαρχο ζητούμενο είναι η πειστική επιχειρηματολογία ενόψει μιας μυστικής ψηφοφορίας. Εξάλλου απέναντι στο μοντέλο ταχείας παραπομπής, καταγράφονται δημόσια γαλάζιες φωνές κατά της προανακριτικής.