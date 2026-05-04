Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.213,67 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,14%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.223,61 μονάδες (+1,60%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 68,86 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+6,07%), της Viohalco (+3,81%), της Metlen (+2,91%), της Πειραιώς (+2,39%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,20%).

Αντιθέτως, μικρή πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-0,28%) και της Σαράντης (-0,14%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 1.685.421 και 1.254.804 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 12,53 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,27 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 70 μετοχές, 38 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές ΕΛΒΕ (+7,48%) και Allwyn (+6,07%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Mermeren (-8,82%) και Ξυλεμπορία(π) (-8,23%).