Ένα σπάνιο φαινόμενο ιριδισμού νεφών εντυπωσίασε κατοίκους και επισκέπτες στην περιοχή Τζονγκόλ, στην περιφέρεια Μπογκόρ της Ινδονησίας, όταν είδαν τον ουρανό να γεμίζει με ένα τεράστιο, πολύχρωμο ουράνιο τόξο. Το θέαμα προκάλεσε δέος, καθώς τα σύννεφα έμοιαζαν να μεταμορφώνονται σε φωτεινές αποχρώσεις που άλλαζαν συνεχώς.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα σύννεφα να λάμπουν με έντονα χρώματα, δημιουργώντας ένα σχεδόν εξωπραγματικό τοπίο. Οι εικόνες ταξίδεψαν γρήγορα στο διαδίκτυο, προκαλώντας ενθουσιασμό και θαυμασμό.

Αποχρώσεις του ροζ, του πράσινου και του μπλε «ζωγράφισαν» τον ουρανό της Τζονγκόλ, προσφέροντας ένα μοναδικό φυσικό θέαμα σε όσους βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή.

Fenomena Awan Iridescent terlihat di langit Jonggol, Bogor, Jumat 1/5/2026. Awan Iridescent adl fenomena optik akibat difraksi cahaya Matahari oleh partikel kecil di awan tipis, shg tampak berwarna seperti pelangi 🌈 📹 sipa5402 📸 istimewa. https://t.co/6UyjAGc4mw pic.twitter.com/eoRRr56aDm — NyxNara (@NaraSenyap) May 3, 2026

Τι είναι ο ιριδισμός των νεφών

Ο ιριδισμός νεφών προκαλείται όταν το φως του ήλιου ή του φεγγαριού διαθλάται από μικροσκοπικά σταγονίδια νερού ή κρυστάλλους πάγου μέσα στα σύννεφα. Η διάθλαση αυτή δημιουργεί λεπτές, λαμπερές ζώνες χρωμάτων, παρόμοιες με αυτές ενός ουράνιου τόξου, αλλά πιο απαλές και διάχυτες.

Το φαινόμενο εμφανίζεται κυρίως σε αραιά σύννεφα μεγάλου υψομέτρου και είναι πιο πιθανό να παρατηρηθεί νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Fenomena awan pelangi di atas langit bogor pic.twitter.com/TauQVuKV7Y — txtdaribogor (@txtdaribogor) May 2, 2026

Γιατί είναι τόσο σπάνιο

Η εμφάνιση του ιριδισμού απαιτεί πολύ συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπως ομοιόμορφο μέγεθος σταγονιδίων ή κρυστάλλων μέσα στα σύννεφα. Αυτή η λεπτή ισορροπία καθιστά το φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο.

Επιπλέον, ο ιριδισμός μπορεί να διαρκέσει ελάχιστα λεπτά, καθώς οι ατμοσφαιρικές συνθήκες αλλάζουν γρήγορα. Έτσι, μόνο λίγοι τυχεροί καταφέρνουν να τον δουν και να τον απαθανατίσουν.