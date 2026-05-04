Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Ηγουμενίτσας, ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός νταλίκας, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή και διακίνηση στην ελληνική επικράτεια υδροπονικής κάνναβης.
Ο 50χρονος συνελήφθη, μετά από επιχείρηση του ελληνικού FBI, να μεταφέρει μεταξύ των νόμιμων εμπορευμάτων, και μισό τόνο υδροπονική κάνναβη
Κατά την απολογία του, που διήρκεσε περισσότερο από 4 ώρες, υποστήριξε πως είναι αθώος και ότι δεν γνώριζε πως μέσα το εμπόρευμα, υπήρχαν και ναρκωτικά.
Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στις Φυλακές Σταυρακίου Ιωαννίνων.
