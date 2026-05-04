Ξεκινούν την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», που προσφέρει σημαντική οικονομική ενίσχυση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και στην αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία και οικονομική στήριξη σε νέους ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ, διευκολύνοντας όσους έχουν μια επιχειρηματική ιδέα να την υλοποιήσουν χωρίς το βάρος του αρχικού κεφαλαίου. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων.