Η Ελληνική Αστυνομίαεξάρθρωσε συμμορία που λήστευε οδηγούς ταξί στην Αγία Βαρβάρα, συλλαμβάνοντας τον 25χρονο επικεφαλής της, ενώ ο συνεργός του παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται.

Μέσα σε έναν μήνα, οι δράστες πραγματοποίησαν τουλάχιστον έξι ληστείες, σκορπώντας φόβο στους επαγγελματίες οδηγούς της περιοχής. Τα θύματα περιέγραψαν μιλώντας στην εκπομπή Live News, πώς μια καθημερινή διαδρομή μετατρεπόταν ξαφνικά σε εφιάλτη, όταν οι φαινομενικά ήρεμοι επιβάτες έβγαζαν μαχαίρι μέσα στο όχημα.

«Ήμουνα στην Αγία Βαρβάρα. Μου σήκωσε το χέρι. Μου ζήτησε να τον πάω κάπου κοντά. Ήταν προσιτός, δε μίλαγε άσχημα, μου έπιασε κουβέντα, δεν ψυλλιάστηκα εγώ κάτι. Και την ώρα που φτάσαμε, έβγαλε το μαχαίρι, μου το έβαλε στα πλευρά και μου πήρε κινητό, πορτοφόλι, λεφτά», αφηγείται ένα από τα θύματα.

Ο τρόπος δράσης των ληστών

Η μέθοδος των δραστών ήταν πάντοτε η ίδια. Δύο νεαροί, περίπου 25 ετών, παρίσταναν τους πελάτες, επιβιβάζονταν στα ταξί και προπλήρωναν τη διαδρομή ώστε να μην κινήσουν υποψίες. Στη συνέχεια οδηγούσαν τα θύματα σε απόμερα σημεία, όπου με απειλή όπλου ή με τη χρήση ζώνης αφαιρούσαν τις εισπράξεις τους.

«Τους οδηγούσαν ως πελάτες σε απόμερα μέρη και εκεί με απειλή όπλου αλλά και με τη ζώνη ένας από τους δύο στον οδηγό ταξί του αφαιρούσαν τα χρήματα», δήλωσε ο επίτιμος πρόεδρος Αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής,Γιώργος Καλλιακμάνης.

Από έξι οδηγούς ταξί κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 1.035 ευρώ. Ο ένας δράστης καθόταν πάντα στο πίσω κάθισμα και ακινητοποιούσε τον οδηγό περνώντας τη ζώνη γύρω από τον λαιμό του, ενώ ο δεύτερος τον απειλούσε με μαχαίρι ή όπλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε και τρίτος συνεργός.

«Τρία άτομα ήτανε. Και όταν φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, ο ένας μ’ έπιασε πίσω από τον λαιμό, ο άλλος από τα χέρια, ο άλλος βγήκε από το αμάξι και ήρθε από την αριστερά στο παράθυρο. Κι έπιασε το άλλο χέρι για να μην κάνω τίποτα», περιγράφει άλλο θύμα.

Οι ληστείες στην Αγία Βαρβάρα

Οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον έξι περιπτώσεις ληστειών με πανομοιότυπη μεθοδολογία. Η πρώτη σημειώθηκε στις 25 Μαρτίου στην οδό Λυκούργου, όπου οι δράστες απείλησαν οδηγό με όπλο και άρπαξαν τις εισπράξεις του. Λίγες ώρες αργότερα, στην ίδια περιοχή, επιτέθηκαν ξανά.

Η 54χρονη οδηγός που έπεσε θύμα τους περιγράφει: «Ο ένας από πίσω με έπιασε από το λαιμό και ο άλλος από την θέση του συνοδηγού με απειλούσε με μαχαίρι».

Από τη γυναίκα αφαίρεσαν περίπου 180 ευρώ, ενώ λίγες ημέρες αργότερα λήστεψαν άλλον οδηγό μέρα μεσημέρι, σε κεντρικό σημείο της Αγίας Βαρβάρας, αδιαφορώντας για το αν θα γίνουν αντιληπτοί.

Στις 19 Απριλίου, χτύπησαν ξανά, αυτή τη φορά στις 11:20 το πρωί, στην οδό Τσακάλωφ. Οι δράστες, τρεις αυτή τη φορά, απέσπασαν με τη χρήση βίας 250 ευρώ. «Είπαν “δεν θα σου κάνουμε κακό. Θέλω τα λεφτά”. Εγώ του είπα “Άμα θέλεις τα λεφτά, μ’ αφήνεις και στα δίνω”», αναφέρει ο οδηγός ταξί.

Η σύλληψη του 25χρονου

Δύο ημέρες αργότερα, στην οδό Ματσούκα, οι κακοποιοί έκλεψαν 300 ευρώ από άλλον οδηγό, ενώ το επόμενο 24ωρο άρπαξαν 110 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο από νέο θύμα. «Την ώρα που μου έβαλαν το μαχαίρι στην κοιλιά σκέφτηκαν τα δύο παιδιά μου», δηλώνει συγκλονισμένος ένας οδηγός.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 25χρονο στην Αγία Βαρβάρα, την ώρα που επιβιβαζόταν σε ταξί. Στην κατοχή του βρέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ενώ ο 26χρονος συνεργός του εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές.