Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 18χρονος που συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (1/5) στον Βόλο, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί κλεμμένο Ι.Χ. φορτηγάκι και επιχείρησε να διαφύγει όταν είδε τους αστυνομικούς.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον έκρινε ένοχο για απείθεια και του επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών, από τους οποίους θα εκτίσει τους τρεις, καθώς το ποινικό του μητρώο είναι βεβαρυμένο με πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Οι υπόλοιποι δύο μήνες της ποινής ανεστάλησαν για τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 18χρονος εντοπίστηκε στις 19:50 της Παρασκευής 1ης Μαΐου να οδηγεί το κλεμμένο όχημα στην οδό Λάζου. Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ελέγξουν, σταμάτησε αιφνιδίως το όχημα και τράπηκε σε φυγή πεζός.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε κλέψει το φορτηγάκι στις 23 Απριλίου, προκειμένου «να μπορεί να μετακινείται στην πόλη», αν και δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης. Ισχυρίστηκε επίσης πως δεν αντιλήφθηκε ότι τον καταδίωκαν αστυνομικοί και ότι εγκατέλειψε το όχημα για να εισέλθει σε κοντινό σπίτι, όπου σκόπευε να κάνει χρήση ναρκωτικών.

Ο νεαρός ζήτησε συγγνώμη από το δικαστήριο και δεσμεύτηκε πως δεν θα επαναλάβει παρόμοιες πράξεις. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας έγινε γνωστό ότι έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για κλοπές και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Μάλιστα, όπως κατέθεσε, είχε αποφυλακιστεί πριν από επτά μήνες, με τον όρο να εμφανίζεται κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Δεδομένου ότι η κλοπή του οχήματος σημειώθηκε στις 23 Απριλίου, σε βάρος του σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία, ενώ το συγκεκριμένο δικαστήριο εξέτασε αποκλειστικά την πράξη της απείθειας