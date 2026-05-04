Νέα ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (1/5) έξω από μπαρ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τρεις νεαροί, οπλισμένοι με μαχαίρια και πιστόλια κρότου, επιτέθηκαν στον 57χρονο πορτιέρη του καταστήματος, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Πρωταγωνιστές του επεισοδίου ήταν δύο αδέλφια, ηλικίας 23 και 18 ετών, τα οποία συνελήφθησαν, καθώς και ένας ακόμη 18χρονος που αναζητούνταν και τελικά παραδόθηκε σήμερα (4/5) στις αρχές.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τα πλάνα που εξασφάλισε η εκπομπή «Live News», οι τρεις νεαροί φαίνονται να βγαίνουν στο πεζοδρόμιο κρατώντας τα όπλα και το μαχαίρι. Ανταλλάσσουν κουβέντες με τον 57χρονο, τον ακινητοποιούν και τον μαχαιρώνουν στον μηρό.

«Με μαχαίρωσαν χωρίς λόγο. Τον Οκτώβριο είχαν ξαναέρθει και έκαναν πάλι φασαρία. Τους πέταξαν έξω τότε και αυτοί το κρατούσαν. Τώρα ήρθαν ξανά και τους είπα ότι δεν θα μπουν στο μπαρ. Άρχισαν φασαρία. Ένας κρατούσε μαχαίρι και οι άλλοι δύο είχαν και πιστόλια κρότου επάνω τους και με σημάδευαν», δήλωσε ο 57χρονος πορτιέρης.

Μετά την επίθεση, οι τρεις νεαροί επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν. Ο 57χρονος και ακόμη ένας υπάλληλος του καταστήματος τους καταδίωξαν, ωστόσο, σύμφωνα με το βίντεο-ντοκουμέντο, οι δράστες δεν δίστασαν να χτυπήσουν δύο πεζούς που βρέθηκαν στο δρόμο τους. Το όχημα μάλιστα, φέρεται να οδηγούσε ανήλικος.

Σε άλλο αποκλειστικό βίντεο, ο τραυματισμένος πορτιέρης φαίνεται να επιστρέφει στο μαγαζί, περπατώντας με δυσκολία μπροστά από την είσοδο.

Οι τρεις νεαροί οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου. Ο 57χρονος πορτιέρης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ ο 18χρονος που παραδόθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη (6/5).