Σε καταδίκη από δικαστήριο της Μαδρίτης οδηγήθηκε ο Φρανσίσκο Μεδίνα Λούνα, γνωστός και ως «Πίτι», για υπόθεση βανδαλισμού που αφορά το όχημα του Χοσέ Μαρία Γκαρθόν, προέδρου της Ατλέτικο Πίντο.

Ο παλαίμαχος άσος, που στο παρελθόν φόρεσε μεταξύ άλλων τις φανέλες των Ράγιο Βαγιεκάνο και Γρανάδα, καθώς και των ελληνικών ομάδων Λαμία και ΑΕΛ, κρίθηκε υπεύθυνος για φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του.

Η απόφαση του δικαστηρίου προβλέπει την επιβολή χρηματικού προστίμου, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 520 ευρώ μηνιαίως για έξι μήνες, ενώ ο καταδικασθείς καλείται να καλύψει και τα δικαστικά έξοδα.

Παράλληλα, ορίστηκε αποζημίωση ύψους 798,60 ευρώ για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα.

Condenado Piti, el ex jugador del Rayo, grabado ‘in fraganti’ rayando el coche del presidente del Atlético Pinto en un aparcamiento https://t.co/zHUWCrMyVA — EL MUNDO (@elmundoes) May 4, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2022, όταν κάμερες ασφαλείας σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου κατέγραψαν τον «Πίτι» να προκαλεί εκτεταμένες φθορές στο αυτοκίνητο, επηρεάζοντας πόρτες και τμήματα του αμαξώματος.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο ίδιος παραδέχθηκε την πράξη του, γεγονός που συνέβαλε στην έκβαση της υπόθεσης. Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώην ποδοσφαιριστής είχε συνδεθεί στο παρελθόν με την Ατλέτικο Πίντο, όχι μόνο ως παίκτης αλλά και ως συνιδιοκτήτης, πριν ο Χοσέ Μαρία Γκαρθόν αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του συλλόγου μετά το συμβάν.