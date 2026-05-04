Σε περίπτωση που απορεί κανείς γιατί η Λάουρα Κοβέσι μεταχειρίστηκε τόσο σκληρή γλώσσα στην πρόσφατη επίσκεψή της, αρκεί να δούμε τα νέα μαντάτα για τον «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ» και την εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Παρασκευή Τυχεροπούλου. Θυμίζω ότι μετά τη συνεργασία της με την Εισαγγελία για την αποκάλυψη του σκανδάλου, η Τυχεροπούλου καθαιρέθηκε από τη θέση της. Πριν από έναν μήνα, όμως, το δικαστήριο τη δικαίωσε πλήρως ακυρώνοντας την εκδικητική καθαίρεσή της και διατάσσει την επανατοποθέτησή της στο νέο οργανόγραμμα, στην αντίστοιχη θέση με εκείνη που κατείχε. Ομως πληροφορούμαι πως η ΑΑΔΕ όχι μόνο δεν εφαρμόζει τη δικαστική απόφαση, αλλά άσκησε και έφεση σε αυτή, διατηρώντας τη συνεργάτιδα των ευρωπαίων εισαγγελέων στον «πάγο».

Υπόλογοι, αλλά ανενόχλητοι

Η συνέχιση του αποκλεισμού της Τυχεροπούλου και η άσκηση της έφεσης προκαλούν πολλές απορίες, δεδομένου ότι την ίδια ώρα, όπως σας είχα εγκαίρως προϊδεάσει, στον «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ» συνεχίζουν ανενόχλητα την καριέρα τους παραπάνω από 10 στελέχη του Οργανισμού με… βαρύ βιογραφικό στο σκάνδαλο. Ειδικότερα, δεκατρείς συνεχίζουν να υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου, Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ, χωρίς να έχει διαταχθεί ούτε μισός πειθαρχικός έλεγχος. Οι τέσσερις εξ αυτών κατονομάζονται ευθέως ως «ύποπτοι» για απιστία σε βαθμό κακουργήματος στη δικογραφία που αφορά τους 11 βουλευτές της ΝΔ. Ετερα οκτώ στελέχη φιγουράρουν στις νόμιμες επισυνδέσεις της δικογραφίας που διαβιβάστηκε τον Ιούνιο του 2025. Και το κερασάκι; Στον νέο φορέα υπηρετεί κανονικότατα και στέλεχος που δικάζεται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και κατ’ εξακολούθηση παράβαση καθήκοντος.

Νέες προτάσεις για Προανακριτική

Εν τω μεταξύ, εκκρεμεί η κατάθεση και νέων προτάσεων, ύστερα από εκείνη του ΠΑΣΟΚ, για σχηματισμό προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, στη βάση όσων αναφέρονται στο σχετικό διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το επισημαίνω επειδή ετοιμάζεται κοινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και ξεχωριστή πρόταση από το ΚΚΕ. Το ερώτημα που εκκρεμεί είναι τι θα κάνει το Μαξίμου, καθώς η γραμμή αλλάζει μέρα με τη μέρα, όσο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι είναι πολλοί οι γαλάζιοι βουλευτές που δεν έχουν σκοπό να πειθαρχήσουν σε απόφαση που δεν τους βρίσκει σύμφωνους. Πηγές μου στη ΝΔ δεν αποκλείουν η κυβέρνηση να απορρίψει τα αιτήματα συγκρότησης Προανακριτικής για να αποφύγει τις διαρροές. Μην εκπλαγείτε, μάλιστα, αν επαναληφθεί το σκηνικό με τις επιστολικές ψήφους, που είχαν χρησιμοποιήσει στην αντίστοιχη περίπτωση των Λευτέρη Αυγενάκη και Μάκη Βορίδη. Η περίπτωσή τους αποτελεί και επιχείρημα απόρριψης, άλλωστε, αφού δυσκολεύεται να πει «ναι» σε Προανακριτική για τους Λιβανό και Αραμπατζή όταν δεν είχε κάνει το ίδιο για τους προηγούμενους.

ΕΕΤΤ: Το «ράβε – ξήλωνε» και η πατέντα

Σας έγραφα για το παρασκήνιο της κόντρας μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής δύο ακέφαλων ανεξάρτητων Αρχών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Συνηγόρου του Πολίτη.

«Θερμό» όμως ήταν το κλίμα στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής και κατά τον ορισμό του νέου επικεφαλής μιας άλλης Αρχής, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Πίσω από τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για αδιαφάνεια κρύβεται μια νυχτερινή – και εξόχως «φωτογραφική» – τροπολογία του αρμόδιου υπουργείου, που καταργεί στην πράξη τον περιορισμό θητειών στην ανεξάρτητη Αρχή. Μιλάμε για διεθνούς επιπέδου πρωτοτυπία: ο νόμος άλλαξε ώστε οι θητείες στο ΔΣ να προσμετρώνται μόνο εφόσον αφορούν την ίδια ακριβώς ιδιότητα. Κοινώς, ορίζεται πλέον πως κάποιος μπορεί να υπηρετήσει οκτώ χρόνια ως απλό μέλος, άλλα οκτώ ως αντιπρόεδρος και οκτώ ως πρόεδρος, κλείνοντας αισίως 24ετία στην ΕΕΤΤ. Υπέροχο. Η συγκεκριμένη ακροβασία δεν νομοθετήθηκε εν κενώ. Επιστρατεύτηκε για να ξεπεραστεί το κώλυμα του εκλεκτού της κυβέρνησης – ενός στελέχους που είχε ήδη εξαντλήσει το όριο θητειών του – βάζοντας στο συρτάρι τις αρχικές διακηρύξεις για αναβάθμιση της Αρχής με την τοποθέτηση διεθνούς κύρους επιστήμονα.

Πίσω από τη νέα μεθόδευση

Το timing της κίνησης, φυσικά, έχει τη σημασία του, καθώς στο παρασκήνιο βρίσκεται εν αναμονή ο φλέγων κανονισμός για τα εκδοτικά δικαιώματα, ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για τα ψηφιακά ΜΜΕ. Και λέγεται πως η ανάγκη μιας… βολικής διευθέτησης αυτού του ζητήματος οδήγησε το Μαξίμου στη σύνταξη της φωτογραφικής ρύθμισης για να μπορέσει να αναλάβει την προεδρία τέως αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ, ο Δημήτρης Βαρουτάς. Είναι ακριβώς αυτές οι ελαστικές θεσμικές αντιλήψεις που χαρακτηρίζουν το «επιτελικό κράτος»…