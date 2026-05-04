Τον δρόμο προς τη Βουλή παίρνει η νέα ρύθμιση που φέρνει επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν «εκτός έδρας» στην περιφέρεια. Το μέτρο έχει μόνιμο χαρακτήρα και εφαρμόζεται αναδρομικά από το 2025. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι οι οποίοι διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, με εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη, θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό, εντός του 2026, ποσό που αντιστοιχεί σε τρία μηνιαία ενοίκια.

Η πρώτη καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του καλοκαιριού. Αφορά το δεύτερο περυσινό ενοίκιο που δικαιούνται για τα ενοίκια που είχαν πληρώσει το 2024. Τα δύο επόμενα ποσά που αντιστοιχούν στα ενοίκια του 2025 θα καταβληθούν τον Νοέμβριο, μαζί με την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου η οποία ισχύει για το σύνολο των δικαιούχων του μέτρου.

Η ενίσχυση για τους περίπου 50.000 δημοσίους λειτουργούς χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο να λειτουργήσει ως κίνητρο παραμονής αλλά και προσέλκυσης προσωπικού, σε περιοχές όπου καταγράφονται σημαντικά προβλήματα στελέχωσης και στέγασης.

Η κάλυψη του μέτρου αφορά το σύνολο της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, με βασική προϋπόθεση η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου.

Τα ποσά

Το ανώτατο ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι δημόσιοι λειτουργοί διαμορφώνεται στα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Παράλληλα, τίθεται ανώτατο όριο ώστε κάθε επιστροφή να μην υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, προκειμένου το ποσό να αντανακλά το πραγματικό μηνιαίο μίσθωμα.

Για τη λήψη του ανώτατου ποσού, το μηνιαίο ενοίκιο θα πρέπει να υπερβαίνει τα 800 ευρώ και να έχει καταβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σε περιπτώσεις διαδοχικών μισθώσεων, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε.

Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Η αναδρομική καταβολή ενός ενοικίου που αφορά το έτος 2024 θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολής αίτησης, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης που υπέβαλαν οι δικαιούχοι το 2025.

Για να γίνει η διπλή επιστροφή του ενοικίου τον Νοέμβριο του 2026, θα πρέπει:

Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο.

Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση έτους 2025 η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

Περισσότεροι ενοικιαστές

Με τα νέα μέτρα στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση αξιοποιώντας το υπερπλεόνασμα του 2025, αυξάνεται κατά 70.000 ο αριθμός των ενοικιαστών που δικαιούνται κάθε Νοέμβριο την επιστροφή ενός ενοικίου με το συνολικό αριθμό να φτάνει το 1 εκατ. νοικοκυριά. Το εισοδηματικό όριο για άγαμους χωρίς τέκνα, αυξάνεται από 20.000 σε 25.000 ευρώ, για έγγαμους, από 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ ανά παιδί, ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Ηλεκτρονική πληρωμή

Tην ίδια ώρα, από την 1η Οκτωβρίου 2026 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικών συναλλαγών. Πληρωμές σε μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται φορολογικά, με συνέπεια οι ενοικιαστές να μη δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου και οι ιδιοκτήτες ακινήτων να χάνουν την έκπτωση 5% για δαπάνες συντήρησης η οποία εφαρμόζεται στα εισοδήματα από ενοίκια.