Τριπλή επιστροφή ενοικίου θα λάβουν φέτος περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια. Τις επόμενες ημέρες, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που προβλέπει την επιστροφή δυο ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, στους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς. Ο διπλασιασμός της επιστροφής ενοικίου θα ισχύσει αναδρομικά από το 2025.

Μετά τη ψήφιση της διάταξης και έως τις αρχές του καλοκαιριού, οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά το περυσινό δεύτερο ενοίκιο που δικαιούνται, το οποίο αφορά τις μισθώσεις του 2024. Τον Νοέμβριο, θα δοθούν ακόμη δύο ενοίκια «δώρο», τα οποία θα αφορούν τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

Το μέτρο το οποίο είναι μόνιμο και προβλέπει την επιστροφή δυο ενοικίων το χρόνο, δεν συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια και δικαιούχοι είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης που μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, με μοναδική εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Τα ποσά

Το ύψος της ενίσχυσης φθάνει τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της κάθε επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η κάλυψη του μέτρου αφορά το σύνολο της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, με βασική προϋπόθεση η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου. Για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να υπερέβαινε τα 800 ευρώ και να καταβαλλόταν για ολόκληρο το έτος.

Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Η αναδρομική καταβολή ενός ενοικίου για το 2024 θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολής αίτησης, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης που υπέβαλαν οι δικαιούχοι το 2025.

Για να γίνει η διπλή επιστροφή του ενοικίου το Νοέμβριο του 2026, θα πρέπει:

– Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο.

– Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση έτους 2025 που θα έχει υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

Περισσότεροι ενοικιαστές με επιστροφή ενοικίου

Με τα μέτρα στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αξιοποιώντας το υπερπλεόνασμα του 2025, αυξάνεται κατά 70.000 ο αριθμός των ενοικιαστών που δικαιούνται κάθε Νοέμβριο την επιστροφή ενός ενοικίου με το συνολικό αριθμό να φτάνει το 1 εκατ. Το εισοδηματικό όριο για άγαμους χωρίς τέκνα, αυξάνεται από 20.000 σε 25.000 ευρώ, για έγγαμους, από 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ ανά παιδί, ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Ηλεκτρονική πληρωμή

Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ), η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων (κατοικιών και επαγγελματικών χώρων) μετατέθηκε για την 1η Οκτωβρίου 2026. Τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού (έμβασμα, κάρτα, e-banking).

Η πληρωμή με μετρητά στο …χέρι δεν θα θεωρείται φορολογικά έγκυρη, πράγμα που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να αποδείξει την είσπραξη σε περίπτωση ελέγχου, και ο ενοικιαστής δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει το ενοίκιο ως δαπάνη. Απ’ την άλλη οι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν να χάσουν την αυτόματη έκπτωση 5% (για δαπάνες επισκευής/συντήρησης) στο φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια, εάν δεν τα εισπράττουν αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.