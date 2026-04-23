Υπό αμφισβήτηση έθεσε σήμερα (23/4) βασικά σημεία της υπόθεσης της Μυρτώς στην Κεφαλονιά, ο δικηγόρος του 23χρονου κατηγορούμενου, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, ενώ αναφέρθηκε και στον 66χρονο από την Πρέβεζα, τον οποίο έβαλε στο «κάδρο» των εξελίξεων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε με κατηγορηματικό τρόπο ότι ο εντολέας του δεν έχει παραχωρήσει καμία συνέντευξη σε μέσα ενημέρωσης. Έκανε λόγο για «συνεντεύξεις μαϊμού», τονίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι δύο συγκατηγορούμενοί του κρατούνται στον Κορυδαλλό υπό καθεστώς απομόνωσης, απορρίπτοντας όσα έχουν παρουσιαστεί ως επίσημες δηλώσεις.

Αναφορικά με τηλεοπτικά αποσπάσματα που φέρονται να περιλαμβάνουν δηλώσεις του 23χρονου, ο κ. Θεοδωρακόπουλος επέμεινε ότι δεν προέρχονται από τον πελάτη του. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ερμηνείες ή αποσπάσματα από δικές του off the record συζητήσεις με δημοσιογράφους.

Οι αναφορές στον 66χρονο και τα 220 ευρώ

Σε ερώτηση για τη φερόμενη δήλωση του 23χρονου, σύμφωνα με την οποία οι παρόντες στο μοιραίο δωμάτιο ετοιμάζονταν να συνευρεθούν ερωτικά υπό τη βιντεοπαρακολούθηση του 66χρονου, απάντησε: «Αυτό γινόταν, ο εντολέας μου το μετέφερε σε εμένα, σε συζήτηση που είχαμε πριν την απολογία του. Ό,τι ήταν να πω, το είπα». Όπως διευκρίνισε, ο 23χρονος δεν αναφέρθηκε σε αυτό στην απολογία του επειδή, όπως είπε, «δεν ρωτήθηκε».

Ο δικηγόρος σημείωσε ότι στις περιπτύξεις συμμετείχε μόνο ο εντολέας του με τη Μυρτώ, ενώ ο 66χρονος παρακολουθούσε. Για να ενισχύσει τη θέση του, ρώτησε με νόημα: «Τα 220 ευρώ χάρην αναψυχής τα έστειλε; Ήταν τόσο φιλεύσπλαχνος που μοίραζε χρήματα, χωρίς να έχει καμία επαφή;»

Η κατάσταση της Μυρτώς πριν τον θάνατό της

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο κ. Θεοδωρακόπουλος υποστήριξε ότι η Μυρτώ ήταν ζωντανή όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν να τη βοηθήσουν, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες που να συνδέονται με τις σε βάρος τους κατηγορίες.