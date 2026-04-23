Ξεχωριστό χρώμα, αλλά και μικρή καθυστέρηση στην έναρξη, είχε η αναμέτρηση ανάμεσα στη Στουτγκάρδη και τη Φράιμπουργκ για τα ημιτελικά του Κύπελλο Γερμανίας.

Οι φίλοι των γηπεδούχων δημιούργησαν εντυπωσιακή –και… αποπνικτική– ατμόσφαιρα, ανάβοντας δεκάδες καπνογόνα στις εξέδρες, με αποτέλεσμα το γήπεδο να καλυφθεί από πυκνούς καπνούς. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε ολιγόλεπτη καθυστέρηση της σέντρας, μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.

Υπενθυμίζεται πως η αναμέτρηση είναι νοκ άουτ, με τη νικήτρια ομάδα να εξασφαλίζει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, όπου την περιμένει ήδη η Μπάγερν Μονάχου.