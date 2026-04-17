Νότιγχαμ Φόρεστ, Άστον Βίλα και Μπράγκα εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημιτελικά του Europa League, ακολουθώντας τη Φράιμπουργκ, που είχε ήδη προκριθεί. Οι Άγγλοι ετοιμάζονται πλέον για μια μεγάλη μεταξύ τους μονομαχία, ενώ οι Πορτογάλοι θα αντιμετωπίσουν τους Γερμανούς.

Η Νότιγχαμ πήρε ιστορική πρόκριση μετά από 46 χρόνια, επικρατώντας με 1-0 της Πόρτο, εκμεταλλευόμενη και το αριθμητικό πλεονέκτημα από νωρίς στο ματς. Από την άλλη, η Άστον Βίλα ήταν σαρωτική απέναντι στην Μπολόνια, επικρατώντας άνετα και «κλειδώνοντας» την πρόκριση με επιβλητικό τρόπο.

Στο πιο εντυπωσιακό ματς της βραδιάς, η Μπράγκα πραγματοποίησε σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Μπέτις. Αν και βρέθηκε πίσω με 2-0, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να φτάσει σε μια εμφατική νίκη με 4-2, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Νότιγχαμ – Πόρτο 1-0

Στο «City Ground» οι ισορροπίες διαμορφώθηκαν από νωρίς, καθώς η Πόρτο έμεινε με δέκα παίκτες μόλις στο 8ο λεπτό, λόγω απευθείας αποβολής του Μπέντναρεκ.

Η Νότιγχαμ εκμεταλλεύτηκε άμεσα το αριθμητικό πλεονέκτημα και πήρε προβάδισμα στο 12’, με τον Γκιμπς-Γουάιτ να βρίσκει δίχτυα. Οι παίκτες των γηπεδούχων αφιέρωσαν το γκολ στον Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος απουσίαζε από την αναμέτρηση λόγω προσωπικού πένθους.

Να σημειωθεί ότι αυτός είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός ημιτελικός για τη Νότιγχαμ Φόρεστ από το 1984.

Άστον Βίλα – Μπολόνια 3-0

Η Άστον Βίλα επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στην Μπολόνια, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά με συνολικό σκορ 6-1.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι μπήκε αποφασισμένη να «καθαρίσει» από νωρίς την υπόθεση πρόκριση, με τον Γουότκινς να ανοίγει το σκορ στο 16’, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία με τον Ρότζερς. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ρότζερς έχασε πέναλτι, όμως ο Μπουεντία στο 26’ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων.

Η Μπολόνια δεν μπόρεσε να αντιδράσει και η Βίλα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, φτάνοντας στο 3-0 στο 39’ με τον Ρότζερς, που αυτή τη φορά βρήκε δίχτυα. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο φινάλε με τον Κόνσα, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των Άγγλων.

Μπέτις – Μπράγκα 2-4

Η Μπράγκα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανατροπή, γυρίζοντας από το 2-0 και φτάνοντας σε νίκη με 4-2 απέναντι στην Μπέτις, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά.

Οι Ισπανοί μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν με τον Άντονι στο 13’, ενώ ο Εζαλζουλί έκανε το 2-0 στο 25’. Μάλιστα, ο ίδιος βρήκε ξανά δίχτυα στο 29’, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Η Μπράγκα μείωσε στο 38’ με τον Πάου Βίκτορ, κρατώντας «ζωντανές» τις ελπίδες της.

Στο δεύτερο μέρος, οι Πορτογάλοι μπήκαν αποφασισμένοι και έφεραν το ματς στα ίσα με τον Καρβάλιο στο 49’, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Όρτα από το σημείο του πέναλτι ολοκλήρωσε την ανατροπή. Το τελικό 4-2 διαμόρφωσε ο Γκορμπί στο 74’, «σφραγίζοντας» την πρόκριση.

Θέλτα – Φράιμπουργκ 1-3

Η Φράιμπουργκ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στη Θέλτα και εξασφάλισε με άνεση την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League, γράφοντας ιστορία με την πρώτη της παρουσία στους «4» της διοργάνωσης.

Οι Γερμανοί είχαν τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και πήραν προβάδισμα στο 33’, όταν ο Ματάνοβιτς σκόραρε με εντυπωσιακό βολέ εκτός περιοχής. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 39’, ο Σουζούκι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Μπέστε.

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Φράιμπουργκ να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και να φτάνει και σε τρίτο γκολ, ξανά με τον Σουζούκι, έπειτα από ωραία ενέργεια του Λόπεζ. Το μόνο που κατάφερε η Θέλτα ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις με τον Σβέντμπεργκ, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.