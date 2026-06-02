Πακέτο πέντε παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος που συνδυάζει περισσότερες δόσεις, ξεμπλοκάρισμα δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών και ειδικές προβλέψεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας ξεκλειδώνει σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου.

Στα νέα μέτρα περιλαμβάνονται η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, η διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, η δυνατότητα αποδέσμευσης κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών, η στοχευμένη προστασία της κύριας κατοικίας. Ταυτόχρονα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, καθώς ο διεθνής διαγωνισμός έχει εισέλθει στην τελική του φάση, με την ολοκλήρωση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Οι 5 παρεμβάσεις

Με τις «κόκκινες» οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και servicers να υπερβαίνουν τα 240 δις ευρώ εντός του Ιουνίου έρχονται:

1. Έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων: Η πλατφόρμα

για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ αναμένεται να ανοίξει έως τα τέλη Ιουνίου και θα δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 οι οποίες είναι αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026. Βασική προϋπόθεση για να ενταχθούν οι οφειλέτες στη ρύθμιση είναι η εξόφληση ή η ρύθμιση των οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ η βασική οφειλή επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%.

2. Εξωδικαστικός μηχανισμός και για μικρότερες οφειλές: Η βεντάλια του εξωδικαστικού μηχανισμού ανοίγει και θα δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες με χρέη 5.000 ευρώ και άνω. Μέσω του εξωδικαστικού, τα χρέη μπορούν να αποπληρωθούν ακόμα και σε έως 240 μηνιαίες δόσεις, με σταθερό επιτόκιο 3% ενώ υπό προϋποθέσεις προβλέπεται “κούρεμα” οφειλής.

3. Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού. Ο τραπεζικός λογαριασμός θα ξεμπλοκάρει με την καταβολή του 25% της συνολικής οφειλής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο ποσό θα εξοφληθεί ή θα ρυθμιστεί. Το μέτρο παρέχει άμεση πρόσβαση σε τραπεζική ρευστότητα για χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις, ωστόσο εφαρμόζεται μόνο μία φορά. Σε περίπτωση δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, νέα άρση κατάσχεσης θα είναι δυνατή μόνο μετά την πλήρη εξόφληση του χρέους.

4. Νέα στοχευμένη προστασία της πρώτης κατοικίας. Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στο πεδίο της προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Το νέο πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να ζητούν ρύθμιση που αφορά αποκλειστικά την πρώτη κατοικία τους, χωρίς να συνυπολογίζεται το σύνολο της περιουσίας τους, όπως συμβαίνει σήμερα. Η ρύθμιση θα βασίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου και στην πραγματική οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, επιτρέποντας μεγαλύτερα «κουρέματα» οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Αντίθετα, η υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη θα μπορεί να οδηγείται σε διαδικασίες ρευστοποίησης και πλειστηριασμών, με τα έσοδα να κατευθύνονται στην αποπληρωμή των υπόλοιπων χρεών προς Δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

5. Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Μπαίνει στην τελική ευθεία καθώς την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα ανοίξει ο φάκελος της μιας δεσμευτικής προσφοράς που κατατέθηκε στο υπουργείο Οικονομικών. Με το άνοιγμα του φακέλου θα αποκαλυφθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο επενδυτή ή κοινοπραξία μεταξύ των εταιρειών που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ο Φορέας αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπώρου. Μέχρι τότε θα παραμείνει ενεργό το ενδιάμεσο πρόγραμμα, το οποίο πέραν της κρατικής στήριξης προβλέπει τον αναστολή πλειστηριασμών.