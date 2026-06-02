Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να οριστικοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα», σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News.

Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο, ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης ανέφερε σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο ότι μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ και την παράταση της κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να υπογραφεί «κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας».

«Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμη», σημείωσε ο κ. Τραμπ, σύμφωνα με το ABC News, διευκρινίζοντας πως για τον λόγο αυτό δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν ότι επίκειται συμφωνία. Ο κ. Τραμπ έχει παρουσιάσει και στο παρελθόν φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα, τα οποία δεν επαληθεύτηκαν.

Οι διαπραγματεύσεις και η κατάσταση στο πεδίο

Οι δύο πλευρές συζητούν συμφωνία-πλαίσιο που προβλέπει την παράταση της εκεχειρίας, η οποία εφαρμόζεται από τις 8 Απριλίου. Παρά την ανακωχή, ωστόσο, έχουν σημειωθεί επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, κυρίως στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο. Η σύγκρουση έχει επίσης κλονίσει την παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας τις τιμές του πετρελαίου, καθώς η ιρανική πλευρά προχώρησε στο de facto κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας αρτηρίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.