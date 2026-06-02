Υπό προσωρινή κράτηση τέθηκε ένας εικοσάχρονος, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιταλία και κατάγεται από το Μαρόκο, με την κατηγορία διεθνούς τρομοκρατίας.

Ονομάζεται Ζαχαρία Μπεν Χαντί και σύμφωνα με ό,τι έγινε γνωστό, τις τελευταίες εβδομάδες εξυμνούσε με αναρτήσεις του στο διαδίκτυο τρομοκρατικές επιθέσεις του Ισλαμικού Κράτους σε βάρος χριστιανών, ενώ διάφορες φράσεις του άφηναν να εννοηθεί ότι ήταν και ο ίδιος έτοιμος να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση.

Ο Μπεν Χαντί, παράλληλα, είχε αγοράσει αεροπορικό εισιτήριο για τις 9 Ιουνίου, με προορισμό το Μαρόκο. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Μιλάνου, ο νέος είχε στρατολογηθεί από τον Ιsis, μετά από προσηλυτισμό μέσω διαδικτύου και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για έναν «μοναχικό λύκο» που ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα.

Ο ίδιος, κατά την σημερινή του ανάκριση υποστήριξε ότι δεν στηρίζει καμία τρομοκρατική οργάνωση και ότι οι αναρτήσεις του είχαν στόχο να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες του ίντερνετ.

Την Τρίτη (2/6/25) η αρμόδια δικαστικός αναμένεται να αποφασίσει αν η προσωρινή κράτηση θα μετατραπεί σε προφυλάκιση.