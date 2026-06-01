Η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ αποδέχθηκε την αμερικανική πρόταση για «αμοιβαία παύση των επιθέσεων» με το Ισραήλ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει για ενδεχόμενα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, μία ημέρα πριν από τις νέες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πρεσβείας, που δημοσιοποιήθηκε από την προεδρία του Λιβάνου, «οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής, εκ μέρους της Χεζμπολάχ, της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων».

Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι: «στο πλαίσιο της προτεινόμενης διευθέτησης, τα ισραηλινά πλήγματα στην Νταχίγια (σ.σ. τα νότια προάστια της Βηρυτού) θα παύσουν, σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση της Χεζμπολάχ να απέχει από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ». Παράλληλα, σημειώνεται πως «το πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός διευρύνεται για να καλύψει το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου».