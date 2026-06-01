Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Δευτέρα ότι ο ουκρανικός στρατός διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να πλήττει τις ρωσικές επιμελητειακές υποδομές σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη, προκαλώντας σημαντικές ελλείψεις καυσίμων στην Κριμαία και σε άλλες περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία.

«Οι δυνάμεις μας είναι τώρα ικανές να φτάνουν στις στρατιωτικές επιμελητείες της Ρωσίας ουσιαστικά σε όλο το βάθος των προσωρινά κατεχόμενων εδαφών» ανέφερε ο Ζελένσκι στο βιντεοσκοπημένο, βραδινό διάγγελμά του.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι: «στην πράξη, δεν έχουν απομείνει ασφαλείς δρόμοι για τον κατακτητή στα νότια και τα ανατολικά της χώρας μας», υπογραμμίζοντας την αλλαγή ισορροπιών στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Between January and May this year, our warriors struck 15 Russian oil refineries. Russia has already imposed bans on exports of aviation fuel and gasoline, and is also considering a ban on diesel exports. As of May, nearly 40% of Russia’s primary oil refining capacity is offline. pic.twitter.com/iIXjh6brtD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2026

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματα σε στόχους που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορά της, με έμφαση στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν 15 ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Οι επιθέσεις αυτές, όπως είπε, αποτελούν «μια περαιτέρω απόδειξη ότι δεν θα υπάρξει ειρηνική περίοδο για τον κατακτητή στη γη μας». Ο ίδιος επισήμανε ότι οι συνέπειες των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζονται ήδη «στις ελλείψεις, κυρίως στις ελλείψεις καυσίμων στην Κριμαία και άλλες περιοχές που παραμένουν υπό κατοχή».

Στην Κριμαία, τη χερσόνησο που προσάρτησε η Ρωσία το 2014, οι οδηγοί λαμβάνουν πλέον βενζίνη με το δελτίο, καθώς οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν δυσχεράνει τον οδικό ανεφοδιασμό.