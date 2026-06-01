Αρχαιολόγοι στην Ισπανία έφεραν στο φως τα λείψανα μίας από τις πιο ισχυρές ηγεμόνισσες της Ευρώπης, σε μοναστήρι του 14ου αιώνα στη Βαρκελώνη.

Η βασίλισσα Ελισέντα της Μονκάδα υπήρξε εξέχουσα φυσιογνωμία χάρη στην αριστοκρατική της καταγωγή, τον πλούτο και τις πολιτικές της συμμαχίες. Μετά τον θάνατό της, ετάφη σε διπλής όψης μαρμάρινο τάφο στο Βασιλικό Μοναστήρι της Σάντα Μαρία ντε Πεδράλμπες.

Επτά αιώνες αργότερα, τα λείψανά της αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά. Όταν οι αρχαιολόγοι του Ινστιτούτου Πολιτισμού της Βαρκελώνης άνοιξαν τον τάφο, εντόπισαν ένα κιβώτιο που περιείχε τα οστά της.

Η ανάλυση έδειξε ότι η βασίλισσα πέθανε περίπου στα 70 της χρόνια και έπασχε πιθανότατα από οστεοαρθρίτιδα. Αν και είχε ταφεί με απλό μοναστικό ένδυμα, στον τάφο βρέθηκαν ίχνη μεταξωτού υφάσματος με χρυσή κεντητική και αρωματικά βότανα.

Η βασίλισσα και το μοναστήρι της Πεδράλμπες

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ερευνητών, «η αρχιτεκτονική του τάφου και η εικονογραφία του αποτελούν κλειδί για την κατανόηση των ταφικών πρακτικών της υψηλής αριστοκρατίας και της γυναικείας εξουσίας στη μεσαιωνική Καταλονία».

Η Ελισέντα της Μονκάδα παντρεύτηκε σε ηλικία 30 ετών τον 55χρονο Ιάκωβο Β΄, γνωστό και ως Ιάκωβο τον Δίκαιο, βασιλιά της Αραγωνίας και της Βαλένθια από το 1291 έως το 1327. Όταν εκείνος ασθένησε, η βασίλισσα ίδρυσε μοναστήρι για καθολικές μοναχές. Μετά τον θάνατό του, έζησε σε μικρό παλάτι δίπλα στο μοναστήρι έως τον θάνατό της το 1364.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 700 ετών από την ίδρυση του μοναστηριού, οι ερευνητές άνοιξαν οκτώ ιστορικούς τάφους, ανάμεσά τους και της βασίλισσας Ελισέντα. Συνολικά βρέθηκαν 25 σκελετοί, εκ των οποίων ένας τάφος περιείχε εννέα άτομα.

Αποκαλύψεις για τους θαμμένους και τον διπλό τάφο

Οι τάφοι φαίνεται να ανήκαν σε πρόσωπα του στενού κύκλου της βασίλισσας. Ανάμεσά τους υπήρχαν άνδρες που είχαν δολοφονηθεί με μαχαίρι και μία γυναίκα που πέθανε στη διάρκεια εγκυμοσύνης. Εντυπωσιακό εύρημα αποτέλεσε η διατηρημένη μακριά κοτσίδα μιας γυναίκας, ενώ σε άλλον τάφο βρέθηκαν χειρόγραφα και μουσικά φύλλα.

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει DNA από οστά και δόντια για να επιβεβαιώσει τις ταυτότητες και τυχόν συγγένειες μεταξύ των νεκρών. «Η πρόκληση για τον επόμενο χρόνο είναι να μετατραπούν τα πρώτα ευρήματα σε πλήρη ιστορική ερμηνεία», ανέφεραν οι επιστήμονες.

Οι διπλής όψης ταφές είναι εξαιρετικά σπάνιες στην αρχαιολογία. Στην περίπτωση της Ελισέντα, η μία πλευρά του τάφου είναι ορατή από την εκκλησία, όπου η βασίλισσα απεικονίζεται με βασιλική ενδυμασία και το έμβλημα της Αραγωνίας, φορώντας το βασιλικό δαχτυλίδι και συνοδευόμενη από δύο σκυλάκια, σύμβολα πίστης.

Η άλλη πλευρά, ορατή από το μοναστηριακό αίθριο, τη δείχνει ως μοναχή, χωρίς σημάδια εξουσίας. Η μελέτη αποκάλυψε ότι το μνημείο αποτελείται από δύο χωριστούς ταφικούς θαλάμους, χωρισμένους από τοίχο, και όχι από έναν ενιαίο σαρκοφάγο όπως θεωρείτο. «Η διάταξη αυτή επιτρέπει τη διπλή απεικόνιση της βασίλισσας – ως ηγεμόνισσας και ως μετανοούσας», σημείωσαν οι ερευνητές.

Νέα αρχαιολογικά ευρήματα

