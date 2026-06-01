Ο A$AP Rocky, το παγκοσμίου φήμης μουσικό φαινόμενο της hip hop σκηνής, αναμένεται να επισκεφθεί για πρώτη φορά την Ελλάδα, προσφέροντας μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία το φθινόπωρο.

Ο 37χρονος καλλιτέχνης βρίσκεται ήδη σε παγκόσμια περιοδεία, έχοντας πραγματοποιήσει την τελευταία του εμφάνιση την Κυριακή (31 Μαΐου 2026) στο Τορόντο του Καναδά. Μέσα από story στο Instagram, ο A$AP Rocky ανακοίνωσε νέες ημερομηνίες και πόλεις που θα συμπεριληφθούν στο tour, με την Αθήνα να περιλαμβάνεται στη λίστα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της High Priority, «ο A$AP Rocky έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης hip hop σκηνής και φέρνει το Don’t Be Dumb World Tour στο Telekom Center Athens την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026».

Η προπώληση εισιτηρίων για τα μέλη της επίσημης mailing list του ASAPROCKY.COM ξεκινά την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 09:00 μέσω του highpriority.ticketmaster.gr. Για τους συνδρομητές του newsletter της High Priority Promotions, η προπώληση αρχίζει την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 09:00, ενώ η γενική διάθεση εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 09:00, επίσης μέσω του highpriority.ticketmaster.gr.

Η πορεία του A$AP Rocky

Ο A$AP Rocky, τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός, είναι γνωστός για τη μουσική του που συνδυάζει διαφορετικά είδη, τη χαρακτηριστική αισθητική του «cloud rap» και την τεράστια επιρροή του στη μόδα και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Το καλλιτεχνικό του όνομα προέρχεται από το συγκρότημα χιπ-χοπ A$AP Mob, το οποίο σημαίνει «Always Strive and Prosper» – «Πάντα να προσπαθείς και να ευημερείς».

Η μεγάλη του διάκριση ήρθε το 2011 με τη viral επιτυχία του single «Peso» και το πολυβραβευμένο mixtape Live. Love. A$AP. Το 2012, το single «Fukin’ Problems» σε συνεργασία με τους Drake, 2 Chainz και Kendrick Lamar, έφτασε στο Νο. 8 του Billboard Hot 100 και υπήρξε υποψήφιο για βραβείο Grammy στην κατηγορία Καλύτερου Ραπ Τραγουδιού, ανοίγοντας τον δρόμο για το πρώτο του στούντιο άλμπουμ Long. Live. A$AP (2013).

Πέρα από τη μουσική, ο Rocky διευθύνει τη δημιουργική εταιρεία AWGE, που ενώνει το hip hop με τη μόδα, τις εικαστικές τέχνες και τις διεθνείς εμπορικές καμπάνιες. Συνεργάζεται με κορυφαίους οίκους όπως οι Gucci, Dior και Calvin Klein, ενώ θεωρείται μια από τις πιο στιλάτες προσωπικότητες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Η σχέση του με τη Rihanna

Στις 19 Μαΐου 2021, ο A$AP Rocky αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ ότι βρίσκεται σε σχέση με τη διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματία Rihanna, χαρακτηρίζοντάς την ως «τον έρωτα της ζωής μου». Ο καλλιτέχνης είχε εμφανιστεί στο παρελθόν ως opening act στην περιοδεία Diamonds World Tour της Rihanna το 2013.

Ένα χρόνο μετά την επισημοποίηση της σχέσης τους, η Rihanna γέννησε τον πρώτο τους γιο το 2022, ενώ το 2023 ήρθε στον κόσμο ο δεύτερος γιος τους, μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της στο ημίχρονο του Super Bowl LVII. Το ζευγάρι ανακοίνωσε την τρίτη εγκυμοσύνη της σταρ στο Met Gala του 2025 και στις 13 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι.