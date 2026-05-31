H Κατερίνα Βρανά μίλησε με ειλικρίνεια για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, τον αγώνα της να συνεχίσει τη ζωή της και τη δύναμη της φιλίας, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή “Χαμογέλα και Πάλι” το πρωί της Κυριακής (31/5).

Η γνωστή κωμικός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο πόσο δύσκολα διαχειρίζεται τους χωρισμούς και στη σημασία των ανθρώπων που στέκονται δίπλα της. «Νομίζω ότι άμα έχεις πραγματικά αγαπήσει κάποιον και έχεις κάνει ουσιαστική σχέση, ποτέ δεν είναι εύκολο. Είναι η δύναμη της συνήθειας, έχεις γνωρίσει κάποιον καλά και είναι λίγο η απόρριψη όλου του εαυτού σου. Έχω βρεθεί στα πατώματα», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε πως έχει ζήσει έντονες στιγμές μετά από έναν χωρισμό: «Έχω κλάψει τόσο πολύ, που την ώρα που κλαίω έχει τύχει να γελάσω με τον εαυτό μου και λέω ότι είμαι γελοία. Είναι σημαντικοί οι φίλοι, πιστεύω ότι είναι οριακά πιο σημαντικοί από τον σύντροφο. Αυτοί σηκώνουν όλο το βάρος, οι φίλοι αντέχουν την γκρίνια σου», τόνισε.

Αναφερόμενη στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, η Κατερίνα Βρανά εξομολογήθηκε: «Θέλω πάντα χαρά και γέλιο, δεν επιδιώκω να συγκινούνται με εμένα. Στο πρόβλημα υγείας μου ήταν “άντε να φεύγουμε, να ξαναβγούμε στη σκηνή”. Είχα άγνοια κινδύνου, γιατί ήμουν σε κώμα. Δύο φορές που πήγα να πεθάνω φοβήθηκα πάρα πολύ».

Παράλληλα, μίλησε για την αγάπη της προς τη δουλειά και τα όνειρά της: «Είμαι φυσικό ψώνιο. Μου αρέσει πολύ η δουλειά μου, θέλω να την κάνω όσο καλύτερα μπορώ και θέλω πάρα πολύ από μικρή ηλικία να ταξιδεύω και να δουλεύω, θέλω διεθνή καριέρα».

Τέλος, με το γνωστό της χιούμορ, αποκάλυψε μια απρόσμενη σκέψη που είχε: «Έλεγα “δεν μπορώ να μιλήσω καθαρά, δεν βλέπω καλά, τα χέρια μου δεν δουλεύουν καλά, τι;”. Αυτό που σκεφτόμουν είναι να ανοίξω OnlyFans για ανάπηρους! Κάπως θα είχε πετύχει!», είπε γελώντας η δημοφιλής κωμικός.