Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το Champions League, επικρατώντας της Άρσεναλ στον τελικό της Βουδαπέστης, και μία ημέρα αργότερα ήρθε ακόμη μία σημαντική διάκριση για τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Η UEFA ανακοίνωσε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025/26, με το βραβείο να καταλήγει στον Κβίτσα Κβαρατσχέλια.

Ο Γεωργιανός εξτρέμ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πορείας των Παριζιάνων προς την κορυφή της Ευρώπης, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

✨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia is the 2025/26 UEFA Champions League Player of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/vkfBtCMEP1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026

Στον μεγάλο τελικό είχε καθοριστική συμβολή, καθώς ήταν εκείνος που κέρδισε το πέναλτι από το οποίο προήλθε η ισοφάριση της Παρί Σεν Ζερμέν, πριν η γαλλική ομάδα φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου στη διαδικασία των πέναλτι.

Οι αριθμοί του Κβαρατσχέλια επιβεβαιώνουν την εξαιρετική του σεζόν, καθώς ολοκλήρωσε το Champions League με 10 γκολ και 7 ασίστ σε 16 συμμετοχές, αποτελώντας έναν από τους πιο παραγωγικούς και καθοριστικούς παίκτες της διοργάνωσης.