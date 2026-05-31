Η Μαρία Καρυστιανού και το νέο πολιτικό της κόμμα επιχειρούν να χαράξουν τα πρώτα τους βήματα στον δημόσιο βίο, μόλις μία εβδομάδα μετά τα αποκαλυπτήρια της ιδρυτικής διακήρυξης και λίγες ώρες μετά την κατάθεση των σχετικών εγγράφων στον Άρειο Πάγο.

Το εγχείρημα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο πολιτικών συζητήσεων, με την ίδια να κρατά σαφείς αποστάσεις από τις παραδοσιακές δυνάμεις του πολιτικού φάσματος.

Αναζητείται κομματικός βηματισμός

Από την πρώτη στιγμή, τα ερωτήματα σχετικά με τις πιθανές συνεργασίες προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της Μαρίας Καρυστιανού, «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα».

Παράλληλα, αποκλείεται και κάθε συνεννόηση με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Ο μοναδικός δίαυλος επικοινωνίας που φαίνεται να παραμένει ανοιχτός είναι με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για περαιτέρω επαφές.

Το νέο κόμμα και ο δύσκολος δρόμος

Το δεύτερο μεγάλο ερώτημα αφορά τη φυσιογνωμία και τις θέσεις του νέου κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προγραμματικές θέσεις έχουν ήδη διαμορφωθεί από τις οργανώσεις βάσης και έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες επιτροπές.

Οι θέσεις αυτές αναμένεται να αναρτηθούν σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέψει στους πολίτες να συμμετάσχουν μέσω δημοψηφίσματος, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εφαρμογής της άμεσης δημοκρατίας στην πράξη.

Πηγές αναφέρουν ότι η Μαρία Καρυστιανού θα μπορούσε ήδη να έχει συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα, ωστόσο επιλέγει να πορευθεί αυτόνομα, αποκλείοντας συνεργασίες με βουλευτές ή ευρωβουλευτές. Η επιλογή αυτή καθιστά την πορεία του κόμματος πιο απαιτητική, αλλά και πιο συνεπή με τη φιλοσοφία ανεξαρτησίας που προβάλλει.

Το αν αυτή η προσπάθεια θα καταφέρει να αποκτήσει σταθερό πολιτικό βηματισμό ή θα παραμείνει ένα βραχύβιο πείραμα, θα φανεί στο προσεχές διάστημα.

Η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στο MEGA

Η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για Δημοκρατία» παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του MEGA «Χαμογέλα και Πάλι», όπου αναφέρθηκε τόσο στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η πολιτική της πρωτοβουλία όσο και στις προσωπικές επιθέσεις που έχει δεχθεί.

Όπως είπε, «Υπήρχαν άσχημοι σχολιασμοί με σκοπό να μας θίξουν. Τρία χρόνια βέβαια έχουμε συνηθίσει στη δολοφονία χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι εμείς παρουσιαστήκαμε ως αυτοί που είμαστε, απλοί άνθρωποι». Τόνισε επίσης ότι το κίνημα αντλεί στοιχεία από διαφορετικές ιδεολογικές παρατάξεις, επιχειρώντας να δημιουργήσει μια ένωση πολιτών που θα κάνει τη διαφορά.

Αναφορικά με τις εκλογικές προσδοκίες, σημείωσε: «Πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός θα μας τιμήσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε». Αναφέρθηκε ακόμη στη στήριξη που δέχεται από πολίτες και γονείς, υπογραμμίζοντας ότι δεν επιδιώκει ρόλο «σωτήρα», αλλά μια νέα πολιτική προσέγγιση βασισμένη στο δίκαιο και τη συμμετοχή.